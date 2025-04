TWICEが、2025年5月14日に発売する5thベストアルバム『#TWICE5』より、「Talk that Talk -Japanese ver.-」の先行配信をスタートさせた。「Talk that Talk」は2022年に韓国でリリースされた楽曲で、。今回リリースされた「Talk that Talk -Japanese ver.-」は、「Talk that talk シンプルに Talk that talk L-O-V-E」 と、相手に好きと言ってほしい心情を歌った歌詞になっているという。

同時に公式YouTubeで公開された「Talk that Talk -Japanese ver.-」Member Selfie Movieでは、オレンジとグリーンの衣装を纏ったTWICEメンバー自身が、カメラを持って本楽曲を歌う愛らしい姿が収められているとのことなので、こちらも是非チェックしてほしい。今回の作品は、最強ベストアルバムシリーズ『#TWICE』の第5弾作品だ。前作の『#TWICE4』から約3年ぶりとなるリリースで、今回先行配信された「Talk that Talk」を含む、「SET ME FREE」、「ONE SPARK」といった人気曲の日本語バージョンが収録される。

リリース情報

◆「Talk that Talk -Japanese ver.-」

配信中:https://twicejapan.lnk.to/twice5



◆5thベストアルバム『#TWICE5』

2025年5月14日(水)発売

特設サイト:https://www.twicejapan.com/feature/5th_bestalbum



○CD収録曲(3形態共通)

01.Talk that Talk -Japanese ver.-

02.SET ME FREE -Japanese ver.-

03.ONE SPARK -Japanese ver.-

04.Talk that Talk

05.SET ME FREE

06.I GOT YOU

07.ONE SPARK

08.Strategy



〇初回限定盤A(CD+PHOTO BOOK)WPCL-13635

¥5,170(税込)

※80p PHOTO BOOK

※『#TWICE5』組み立て式ビッグサイズアクリルスタンドA

※チェンジングジャケット 9枚封入

※トレーディングカード 3枚ランダム封入(初回限定盤A限定封入セルフィートレーディングカード 全18種)

※3cut photo 3枚封入

※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入

※初回限定盤A限定イベントの応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入



〇初回限定盤B(CD+DVD)WPZL-32193/4

¥4,840(税込)

DVD収録内容:

「Talk that Talk」 Music Video

「SET ME FREE」Music Video

「I GOT YOU」Music Video

「ONE SPARK」Music Video

「Strategy」Music Video

『#TWICE5』Jacket Shooting Making Movie

『#TWICE5』Jacket Member Making Video



※『#TWICE5』組み立て式ビッグサイズアクリルスタンドB

※シーリングシール 1枚封入

※トレーディングカード 3枚ランダム封入(初回限定盤B限定封入セルフィートレーディングカード 全18種)

※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入

※初回限定盤B限定イベントの応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入



〇通常盤(CD)WPCL-13636

¥2,750(税込)

※メンバー手書き落書きステッカー 1枚ランダム封入(全3種)

[初回プレス分のみ]

※トレーディングカード 1枚ランダム封入(通常盤限定封入 全20種)

※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入

◆「Talk that Talk -Japanese ver.-」配信中:https://twicejapan.lnk.to/twice5◆5thベストアルバム『#TWICE5』2025年5月14日(水)発売特設サイト:https://www.twicejapan.com/feature/5th_bestalbum○CD収録曲(3形態共通)01.Talk that Talk -Japanese ver.-02.SET ME FREE -Japanese ver.-03.ONE SPARK -Japanese ver.-04.Talk that Talk05.SET ME FREE06.I GOT YOU07.ONE SPARK08.Strategy〇初回限定盤A(CD+PHOTO BOOK)WPCL-13635¥5,170(税込)※80p PHOTO BOOK※『#TWICE5』組み立て式ビッグサイズアクリルスタンドA※チェンジングジャケット 9枚封入※トレーディングカード 3枚ランダム封入(初回限定盤A限定封入セルフィートレーディングカード 全18種)※3cut photo 3枚封入※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入※初回限定盤A限定イベントの応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入〇初回限定盤B(CD+DVD)WPZL-32193/4¥4,840(税込)DVD収録内容:「Talk that Talk」 Music Video「SET ME FREE」Music Video「I GOT YOU」Music Video「ONE SPARK」Music Video「Strategy」Music Video『#TWICE5』Jacket Shooting Making Movie『#TWICE5』Jacket Member Making Video※『#TWICE5』組み立て式ビッグサイズアクリルスタンドB※シーリングシール 1枚封入※トレーディングカード 3枚ランダム封入(初回限定盤B限定封入セルフィートレーディングカード 全18種)※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入※初回限定盤B限定イベントの応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入〇通常盤(CD)WPCL-13636¥2,750(税込)※メンバー手書き落書きステッカー 1枚ランダム封入(全3種)[初回プレス分のみ]※トレーディングカード 1枚ランダム封入(通常盤限定封入 全20種)※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入