TWICE、5thベストアルバム『#TWICE5』より「Talk that Talk -Japanese ver.-」先行配信スタート
TWICEが、2025年5月14日に発売する5thベストアルバム『#TWICE5』より、「Talk that Talk -Japanese ver.-」の先行配信をスタートさせた。
◆TWICE 動画
「Talk that Talk」は2022年に韓国でリリースされた楽曲で、。今回リリースされた「Talk that Talk -Japanese ver.-」は、「Talk that talk シンプルに Talk that talk L-O-V-E」 と、相手に好きと言ってほしい心情を歌った歌詞になっているという。
今回の作品は、最強ベストアルバムシリーズ『#TWICE』の第5弾作品だ。前作の『#TWICE4』から約3年ぶりとなるリリースで、今回先行配信された「Talk that Talk」を含む、「SET ME FREE」、「ONE SPARK」といった人気曲の日本語バージョンが収録される。
リリース情報
配信中：https://twicejapan.lnk.to/twice5
◆5thベストアルバム『#TWICE5』
2025年5月14日（水）発売
特設サイト：https://www.twicejapan.com/feature/5th_bestalbum
○CD収録曲（3形態共通）
01.Talk that Talk -Japanese ver.-
02.SET ME FREE -Japanese ver.-
03.ONE SPARK -Japanese ver.-
04.Talk that Talk
05.SET ME FREE
06.I GOT YOU
07.ONE SPARK
08.Strategy
〇初回限定盤A（CD+PHOTO BOOK）WPCL-13635
￥5,170（税込）
※80p PHOTO BOOK
※『#TWICE5』組み立て式ビッグサイズアクリルスタンドA
※チェンジングジャケット 9枚封入
※トレーディングカード 3枚ランダム封入（初回限定盤A限定封入セルフィートレーディングカード 全18種）
※3cut photo 3枚封入
※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入
※初回限定盤A限定イベントの応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入
〇初回限定盤B（CD+DVD）WPZL-32193/4
￥4,840（税込）
DVD収録内容：
「Talk that Talk」 Music Video
「SET ME FREE」Music Video
「I GOT YOU」Music Video
「ONE SPARK」Music Video
「Strategy」Music Video
『#TWICE5』Jacket Shooting Making Movie
『#TWICE5』Jacket Member Making Video
※『#TWICE5』組み立て式ビッグサイズアクリルスタンドB
※シーリングシール 1枚封入
※トレーディングカード 3枚ランダム封入（初回限定盤B限定封入セルフィートレーディングカード 全18種）
※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入
※初回限定盤B限定イベントの応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入
〇通常盤（CD）WPCL-13636
￥2,750（税込）
※メンバー手書き落書きステッカー 1枚ランダム封入（全3種）
［初回プレス分のみ］
※トレーディングカード 1枚ランダム封入（通常盤限定封入 全20種）
※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入
関連リンク
◆5thベストアルバム『#TWICE5』特設サイト