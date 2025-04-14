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◆「Talk that Talk -Japanese ver.-」配信中：https://twicejapan.lnk.to/twice5◆5thベストアルバム『#TWICE5』2025年5月14日（水）発売特設サイト：https://www.twicejapan.com/feature/5th_bestalbum○CD収録曲（3形態共通）01.Talk that Talk -Japanese ver.-02.SET ME FREE -Japanese ver.-03.ONE SPARK -Japanese ver.-04.Talk that Talk05.SET ME FREE06.I GOT YOU07.ONE SPARK08.Strategy〇初回限定盤A（CD+PHOTO BOOK）WPCL-13635￥5,170（税込）※80p PHOTO BOOK※『#TWICE5』組み立て式ビッグサイズアクリルスタンドA※チェンジングジャケット 9枚封入※トレーディングカード 3枚ランダム封入（初回限定盤A限定封入セルフィートレーディングカード 全18種）※3cut photo 3枚封入※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入※初回限定盤A限定イベントの応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入〇初回限定盤B（CD+DVD）WPZL-32193/4￥4,840（税込）DVD収録内容：「Talk that Talk」 Music Video「SET ME FREE」Music Video「I GOT YOU」Music Video「ONE SPARK」Music Video「Strategy」Music Video『#TWICE5』Jacket Shooting Making Movie『#TWICE5』Jacket Member Making Video※『#TWICE5』組み立て式ビッグサイズアクリルスタンドB※シーリングシール 1枚封入※トレーディングカード 3枚ランダム封入（初回限定盤B限定封入セルフィートレーディングカード 全18種）※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入※初回限定盤B限定イベントの応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入〇通常盤（CD）WPCL-13636￥2,750（税込）※メンバー手書き落書きステッカー 1枚ランダム封入（全3種）［初回プレス分のみ］※トレーディングカード 1枚ランダム封入（通常盤限定封入 全20種）※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入