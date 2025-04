3種のスイーツ入り！北海道・柳月「赤いオペラセット」

北海道・柳月は「赤いオペラセット」を発売します。

こちらのセットは、3種のスイーツ入り。

お菓子好きな方にはもちろん、5月11日の母の日の贈りものにもおすすめです。

2つの新作「赤いオペラ」と「テラミススフレ」と、直営店で人気の北海道産発酵バタークッキー「ランバジャ」がセットになっています。

1. 新作:赤いオペラ

「赤いオペラ」は、柳月パティシエのお菓子づくりへの情熱を凝縮した特別仕様。

チョコレートケーキの王様ともいわれるフランス発祥の伝統菓子「オペラ」をアレンジし、苺とショコラの味わいを贅沢に5層重ねています。

酸味を効かせた苺グラサージュ、苺チョコレートガナッシュ、くちどけの良い苺バタークリーム、チョコレートガナッシュ、苺シロップをしみ込ませたショコラスポンジ、5層が織りなす芳醇なマリアージュを楽しめます。

苺とショコラのバランスにこだわりながらも、それぞれの層の主張も感じられるような、絶妙な美味しさに仕上がっています。

「赤いオペラ」は、母の日にもぴったりな2025年の新作なので母の日の家族団らんにはもちろん、スイーツ好きな方にもおすすめです。

2. 新作:テラミススフレ

「テラミススフレ」はスフレ仕立ての新感覚ティラミスです。

通常ティラミスはスポンジに珈琲シロップをしみ込ませて作っていますが、こちらの「テラミススフレ」は、しっとりとジューシーな珈琲スフレに、北海道産マスカルポーネクリームをたっぷり絞っています。

珈琲スフレ部分には、コーヒー豆の微粉末を入れることで、よりコーヒーの風味を感じられるように、かつマスカルポーネクリームのコクと甘みにも、美味しく調和するように、柳月職人が試行錯誤しバランスを整えています。

3. 定番人気:きこりのおやつ ランバジャ

北海道産発酵バターの旨味を焼き上げた、サク・ホロ食感の柳月特製バタークッキー。

見た目は北海道らしい大自然のモチーフをあらわした可愛い年輪もようで、北海道のお土産としてもオススメです。

柳月の「赤いオペラセット」は、母の日の家族団らんにもぴったり。

北海道スイーツを満喫したい方にもおすすめです。

冷凍でお届けして1ヶ月以上は日持ちします。

好きな時に解凍して楽しめるのも嬉しいポイントです。

