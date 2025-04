TBS日曜劇場「キャスター」撮影セットに木製オープン階段とスチール手摺を提供！セブン工業

セブン工業は、2025年4月13日(日)夜9時よりスタートしたTBS日曜劇場「キャスター」の撮影セットに美術協力しました。

セブン工業

セブン工業は、2025年4月13日(日)夜9時よりスタートしたTBS日曜劇場「キャスター」の撮影セットに美術協力。

ドラマの舞台となる報道局フロアの撮影セットに、同社の製品である二本桁デザイン階段『TWO BEAM(ツービーム)』と『スチール製オープン手摺』が採用されました。

機能性とデザイン性を兼ね備えた製品として、緊張感のある洗練された空間演出の一翼を担っています。

【美術協力製品】

《階段》二本桁デザイン階段『TWO BEAM』

二本桁デザイン階段『TWO BEAM』は、二本の桁に専用の金具で踏板を固定する省施工タイプの木製オープン階段です。

一見すると鉄骨階段のようなシャープな印象を持ちながら、木の温もりを感じられるのが特長です。

また、桁・金具・踏板のカラーが選べるため、空間の雰囲気に合わせたコーディネートが可能です。

今回、報道局フロアのセットには、ブラックの桁、ホワイトの金具、グレー系の踏板という配色が採用されました。

一般住宅では珍しい組み合わせですが、近代的な印象のフロアデザインと調和し、スタイリッシュでモダンな雰囲気を演出しています。

二本桁デザイン階段『TWO BEAM』と『スチール製オープン手摺』

踏板は淡いグレー系で塗装 黒い桁に白金具がアクセント

今回17段のストレート階段となり、桁の最大サイズを超えてしまうため、踊り場を設けて分割することで対応しました。

また、安全面にも配慮し、移動時の負担を軽減しながらスムーズな動線を確保する設計としています。

これにより、視覚的なインパクトだけでなく、安全性と実用性も兼ね備えた設計となっています。

《手摺》『スチール製オープン手摺』

『スチール製オープン手摺』は、タテ桟・ヨコ桟・パネルの3タイプから選べるユニット式の手摺です。

今回のセットでは、階段手摺および2階吹き抜けフロアを囲む手摺として採用され、合計約20メートルにわたる長さで設置されました。

2階吹き抜けフロアを囲む手摺 クリアパネル仕様で開放的に

ブラックのフレームにクリアパネルを組み合わせることで、圧迫感を抑えながらも空間全体の一体感を演出しています。

また、シンプルながら洗練されたデザインが、報道局の緊張感と重厚な雰囲気を際立たせています。

【番組概要】

番組名 : TBS日曜劇場「キャスター」

放送日 : 2025年4月13日(日)より、毎週日曜よる9時放送

