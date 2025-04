自分と向き合い、問い、再構築するための体験！MOLNODA NIGHT BASE

「MOLNODA(モルノダ)」は「偏りは愛だ。」をテーマに、100種以上のカスタムボウルを提供し、日常の中に“自分だけの偏愛”を表現できる飲食体験を築いてきた同店が、2025年4月19日より夜の新業態「MOLNODA NIGHT BASE(モルノダ ナイトベース)」をローンチします。

MOLNODA NIGHT BASE

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目12-5 サン・錦本町ビル1F

営業時間 : Daily(今まで通りの営業形態になります)11:00〜15:00(L.O. 14:00)

Night Base(新業態) 17:00〜25:00(L.O. 24:00)

定休日 : 火曜日

「MOLNODA(モルノダ)」は「偏りは愛だ。」をテーマに、100種以上のカスタムボウルを提供し、日常の中に“自分だけの偏愛”を表現できる飲食体験を築いてきた同店が、2025年4月19日より夜の新業態「MOLNODA NIGHT BASE(モルノダ ナイトベース)」をローンチ。

■MOLNODA NIGHT BASEとは?

ここは、ただの夜のレストランではありません。

MOLNODA NIGHT BASEは、目的を持つ者たちが集い、自分と向き合い、整え、再び動き出すための拠点。

私たちはそれを「Night Base=夜の基地」と呼びます。

仕事帰りにエネルギーをチャージしたい人も、静かに感覚を整えたい人も、仲間と未来を語り合いたい人も──

それぞれの「夜の意味」に寄り添う空間と料理が、ここにあります。

夜のMOLNODAでは、アートのような前菜、クラフトドリンク、そして一皿で“進化”を促すコンセプト料理「The Fuel Plate」を提供。

“食べること=未来をつくること”という哲学をベースに、ただの栄養補給ではなく、自分と向き合い、問い、再構築するための体験を提供します。

グリル・ハラミ

ケール&ナッツ

クリーミー・ワカモレ

ハーゲンダッツ・ストロベリー

craft drinks

■他のレストランとの違い

MOLNODA NIGHT BASEが目指すのは、「食事」だけを目的とした場所ではなく、“次の自分に出会うための装置”としての飲食空間です。

現代では「サードプレイス(自宅でも職場でもない第3の居場所)」という概念が浸透していますが、私たちが目指すのはその先。

第四・第五のプレイス(フォースプレイス、フィフスプレイス)──

ただ居るのではなく、思考し、選択し、自分を進化させる場所。

MOLNODA NIGHT BASEは、そんな空間をデザインしています。

イメージ写真

