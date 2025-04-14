¥í¥Ã¥Æ¡¢6·î14Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¡Ö¤´¤Ã¤Á¤ã¤·ºÂÉÛÃÄ¡×ÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¡°æ¾åÀ²ºÈ¤µ¤ó¡Ö±Ä¶ÈÃ´Åö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼Â¸½¤·¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï14Æü¡¢6·î14Æü(ÅÚ)¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢14»þ00Ê¬»î¹ç³«»Ï¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤´¤Ã¤Á¤ã¤·ºÂÉÛÃÄ¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤ò15,000Ëç¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¤ÎÍÌµ¤Ï¥Ó¥¸¥¿¡¼³°Ìî±þ±ç»ØÄêÀÊ¤ò½ü¤¯Á´ÀÊ¼ï¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ»þ¤ËÁªÂò²ÄÇ½¡Ê¥°¥Ã¥ºÍÌµ¤Ë¤è¤ë¶â³Ûº¹¤Ê¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Û¡¼¥à³°Ìî±þ±ç»ØÄêÀÊ¥Þ¥¤¥·¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤âÂÐ¾Ý¡Ë¡£¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ÏÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤Ë¤Ä¤¤´¤Ã¤Á¤ã¤·ºÂÉÛÃÄ1¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼õ¤±¼è¤ê¾ì½ê¤Î¾ÜºÙ¤äÃí°Õ»ö¹à¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡£
¡¡¤´¤Ã¤Á¤ã¤·ºÂÉÛÃÄ¤Ï¡¢´Ø¼è¤¬ÅÚÉ¶²¼¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÂÉÛÃÄ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¥°¥ì¡¼À¸ÃÏ¤ËÉ½¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¹õ»ú¤Ç¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤È¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÂÉÛÃÄÂ¦ÌÌ¤Î¥¿¥°¤Ë¤ÏËÜ¥°¥Ã¥º¤Î¶¨»¿¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¡¼¥´¡¼(¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Àì²Ê)¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¦¡¼¥µ¡¼¡×¤¬¡¢¸µÁª¼ê¡Ê2014Ç¯¡Á2024Ç¯ºßÀÒ¡Ë¤Ç¸½ºß±Ä¶ÈÃ´Åö¤òÌ³¤á¤ë°æ¾åÀ²ºÈ¤µ¤ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ú¤´¤Ã¤Á¤ã¤·¡Û¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä30Ñ¡ß²£30Ñ¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢ÂçÁêËÐ¤È¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÇÅöÆü¤ÏÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤è¤ê¾ïÈ×»³Éô²°½êÂ°¤ÎÀ¾Á°Æ¬3ËçÌÜÎ´¤Î¾¡´Ø¤¬Íè¾ì¤·¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤âÅÐÈÄ¤¹¤ë¡£6·î14Æü(ÅÚ)Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï4·î18Æü(¶â)10»þ00Ê¬¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÍÎÁ²ñ°÷¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¡¼¥ÈWEB¸ÂÄêÃêÁªÈÎÇä¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä¡£
¢§ BtoBËÜÉô¡¡Ë¡¿Í±Ä¶ÈÉô¡¡°æ¾åÀ²ºÈ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÍ¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¡¼¥´¡¼(¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Àì²Ê)ÍÍ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÁêËÐ¤È¤Î¥³¥é¥Ü»î¹ç¤ÎÆü¤ËËÍ¤¬¸½ÌòÅö»þ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ú¤´¤Ã¤Á¤ã¤·¡Û¥Ý¡¼¥º¤ò¤Þ¤µ¤«¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥°¥Ã¥º¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡¢¡¢¡¢´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£±Ä¶ÈÃ´Åö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼Â¸½¤·¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£À§Èó¤´¤Ã¤Á¤ã¤·¥¦¡¼¥µ¡¼¤Î¥¿¥°¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤´¤Ã¤Á¤ã¤·ºÂÉÛÃÄ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤´¤Ã¤Á¤ã¤·¡ª¡×