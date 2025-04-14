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China Halts Critical Rare Earth Exports as Trade War Intensifies - The New York Times
China Halts Rare Earth Exports to U.S., Threatening Supply Chains for Cars, Semiconductors, and Aerospace Industries | The Gateway Pundit | by Jim Hᴏft
https://www.thegatewaypundit.com/2025/04/china-halts-rare-earth-exports-u-s-threatening/
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by Brücke-Osteuropa
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by Tmy350
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