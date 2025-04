2025年4月、中国政府がアメリカによる関税強化への報復措置として、重要なレアアース(希土類)元素とその磁石の輸出を停止しました。この措置は、自動車、半導体、航空宇宙産業にとって極めて重要な材料の供給を世界規模で脅かすものであり、アメリカをはじめとする多くの国々で大きな波紋を呼んでいます。China Halts Critical Rare Earth Exports as Trade War Intensifies - The New York Times

China Halts Rare Earth Exports to U.S., Threatening Supply Chains for Cars, Semiconductors, and Aerospace Industries | The Gateway Pundit | by Jim Hᴏfthttps://www.thegatewaypundit.com/2025/04/china-halts-rare-earth-exports-u-s-threatening/貿易戦争の発端となったのは、トランプ大統領による中国製品への145%の関税です。一方で中国は、アメリカ製品に125%の関税を課すとともに、ジスプロシウム、テルビウム、ルテチウムを含む6種の重レアアース金属と、それらを用いた磁石の輸出に関する新たな規制を2025年4月4日に導入しました。これらの措置は、レアアース金属の供給に依存するアメリカの産業構造の脆弱性を露呈させると同時に、グローバルなサプライチェーンの再編を促す契機となる可能性があります。by Brücke-Osteuropa規制されたレアアース金属は電気自動車やドローン、ロボット、ミサイル、宇宙機の電動モーターに不可欠であり、さらにジェットエンジンやレーザー、スマートフォンやAIサーバーに搭載されるコンデンサーにも使用されます。こうしたレアアース金属は90%以上が中国で生産・精製されていますが、規制によって特別な輸出ライセンスがなければ出荷が認められなくなります。中国はこの輸出ライセンス制度の整備を始めたばかりで、業界関係者の間ではライセンス発行までに時間がかかることへの懸念が高まっています。記事作成時点で、中国の上海ではジスプロシウム酸化物が1kgあたり204ドル(約3万円)で取引されており、国外ではそれ以上の価格で取引されています。しかし多くのアメリカ企業は在庫をほとんど持たず、コストを抑えるために備蓄を避けてきたため、供給停止が長期化すれば生産が停止する可能性があります。一方、日本の一部企業は2010年に中国が尖閣諸島問題を受けて7週間にわたって輸出を停止した経験から、1年以上分の在庫を保持しているところもあるそうです。中国政府は、アメリカの軍事関連企業との取引を禁じる措置も並行して進めており、国家安全保障への影響も懸念されています。レアアースを扱うアメリカ企業・MP Materialsのジェームズ・リティンスキーCEOは、ドローンやロボット技術が将来の戦争の中核となることを指摘し、アメリカの軍需供給網が寸断される恐れがあると述べています。アメリカ唯一のレアアース鉱山であるマウンテンパス鉱山は現在も稼働中で、同社は年内にテキサスで磁石の商業生産を開始する予定です。by Tmy350中国のレアアース輸出規制は単なる経済政策にとどまらず、国家間の地政学的緊張、産業構造の見直し、環境問題など多岐にわたる影響を及ぼしています。今後の動向が世界経済と安全保障に及ぼす影響は重大であり、国際社会は対応を迫られています。