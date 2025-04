東京エディション虎ノ門と東京エディション銀座が、夏のフルーツを使ったアフタヌーンティーを展開。

トロピカルフルーツの代表格・マンゴーや、とろけるような甘さと芳醇な香りが魅力的な桃を使った、季節を感じるメニューが楽しめます☆

東京エディション虎ノ門/東京エディション銀座「夏のフルーツアフタヌーンティー」

提供期間:2025年5月より順次

「東京エディション虎ノ門」と「東京エディション銀座」に、夏のフルーツをテーマにしたアフタヌーンティーが登場。

夏の恵みを堪能できる、マンゴーや桃のアフタヌーンティーを体験できます!

東京エディション銀座には、トロピカルフルーツを代表するマンゴーを使った「Sophie’s Mango Afternoon Tea(ソフィーズ マンゴーアフタヌーンティー)」が初登場。

甘く熟したマンゴーを贅沢に使用したスイーツとセイボリーが、プレートを華やかに彩ります。

東京エディション虎ノ門では「Peach EDITION Afternoon Tea(ピーチ エディション アフタヌーンティー)」をラインナップ。

とろけるような甘さと芳醇な香りが魅力の桃を、お茶と組み合わせたスイーツ、ハーブや酸味を効かせたセイボリーが使用されています☆

東京エディション銀座「Sophie at EDITION」Sophie’s Mango Afternoon Tea

提供期間:2025年5月15日(木)〜8月28日(木)

提供時間:12:00〜17:00(L.O. 15:00)

価格:7,500円(税・サ込)

場所:東京エディション銀座 Sophie at EDITION(ソフィー アット エディション)

予約:Sophie at EDITION オフィシャルサイト、TEL 03-6228-7400、EMAIL diningreservation.ginza@editionhotels.com

東京エディション銀座で楽しめるのは、芳醇な香りと、艶やかな彩りを湛えるマンゴーを贅沢に用いた「Sophie’s Mango Afternoon Tea」

ホテル14階のモダンブラッスリーをコンセプトにしたレストラン「Sophie at EDITION(ソフィー アット エディション)」にて提供されます!

スイーツは「マンゴープリン」や「マンゴーパイナップルパウンドケーキ」「マンゴーパッションチョコレートケーキ」などの6種類。

「マンゴープリン」はココナッツソースとの2層で構成し、甘酸っぱい赤すぐりがアクセントです。

マンゴーピューレとパイナップルコンポート、アーモンドを加え焼き上げた「マンゴーパイナップルパウンドケーキ」は、パイナップルコンポートを添えてトロピカルな風味をプラス。

「マンゴーバナナタルト」は、マンゴーとバナナを組み合わせたトロピカルな一品です☆

タルト生地にはマンゴーソースとキャラメリゼしたバナナ、バナナカスタードクリームが重ねてあります。

「マンゴーパッションチョコレートケーキ」は、ヘーゼルナッツ生地とチョコレートのガナッシュに、マンゴーとパッションフルーツのムースを組み合わせたチョコレートケーキ。

トップには、マンゴーシャンティクリームとフレッシュマンゴーをあしらい、ほどよい酸味と豊潤な香りを際立てています!

レモングラスとミントを使った爽やかな「レモングラス&ミントジュレ」は、底に忍ばせたマンゴソースとの組み合わせが絶妙。

リフレッシュメントとして楽しめる味わいです。

「ココナッツムース」は、アーモンドシュクレにココナッツムースとシャンティクリームを合わせ、パッションフルーツのソースが流してあります☆

さらに、4種類のセイボリーにもマンゴーを使用。

東京産柚子胡椒や東京醤油、鮎の魚醤を和えた「天然本マグロとフレッシュマンゴーのタルタル」

マグロのタルタルの下には、マンゴーとの相性が良いミントクリームを隠し味に入れています。

「鬼の宝ポークのリエットとマンゴー」は、リエットとマンゴーピューレクリームチーズを、サクサクのパイで挟んだ一品。

豚肉のほどよい塩気と、マンゴーの甘酸っぱさを堪能できます!

「焼きとうもろこしとドライマンゴーのケークサレ」は、東京産の白味噌とマヨネーズを合わせたソースで味付けした塩気のケーキ。

とうもろこし・黄パプリカ・ドライマンゴー・マンゴーチャツネを使い、しっとりと焼き上げたケークサレです。

「フォアグラのフラン、マンゴーピューレ」は、フォアグラの濃厚な旨みとチャツネの甘酸っぱさの調和する、贅沢な味わいの洋風茶碗蒸し。

トップに、マンゴーピューレや東京産の真黒酢、瀬戸内オリーブオイルを使って仕上げました☆

全粒粉スコーンには、クロテッドクリームのほかに、自家製マンゴーパッションジャムも添えています。

カリナリーチームが、細部にまでこだわって作り上げた夏のフルーツアフタヌーンティーです!

東京エディション虎ノ門「Lobby Bar」Peach EDITION Afternoon Tea

提供期間:2025年5月7日(水)〜6月30日(月)予定

提供時間:12:00〜17:00(L.O. 16:30)

価格:

ファインティーセレクション 8,500円(税・サ込)

タワービュー、グラスシャンパン 1杯付き 13,000円(税・サ込)

場所:東京エディション虎ノ門Lobby Bar(ロビー バー)

予約:Lobby Bar オフィシャルサイト、TEL 03-5422-1630、EMAIL diningreservations.tokyo@editionhotels.com

東京エディション虎ノ門の31階にあるLobby Bar(ロビー バー)では、とろけるような甘さと瑞々しさのある桃を堪能する「Peach EDITION Afternoon Tea」を提供。

ピーチダージリンティーケーキやピーチロゼロワイヤルムースなど、5種類のスイーツすべてに桃とお茶を使い、香り高く個性豊かに仕上げられています。

ピーチコンポートとラズベリーが入ったセイロンティ―ゼリー、杏仁豆腐を重ねた「ピーチ杏仁 セイロンティーゼリー」は、涼やかなグラスデザート。

ピンクカラーのチョコレートと、ペーシュヴィーニュのジャムを添えています☆

ロゼロワイヤルティーで風味をつけた生地に白桃ムースを合わせた「ピーチロゼロワイヤル ムース」には、ベリージュレが重ねてあります。

トップには、ベリーの果汁でマリネをした白桃をのせてるのもポイントです。

桃を使った焼き菓子に、ダージリンティークリームとほどよい酸味を感じられるペーシュヴィーニュのジャムを添えた「ピーチダージリンティー ケーキ」

花のような見た目がかわいらしい一品です。

「ピーチホワイトサングリア タルト」には、チーズクリームを忍ばせたタルトにベリーのクリームを添え、サングリアティーで作ったジュレの中にフレッシュな桃がたっぷり。

「ピーチミントティー ロールケーキ」は、シャンティクリームとミントティージュレを包んだ、ロールケーキです☆

黄桃の果肉とミントで作った、小さな桃があしらわれています。

セイボリーには、暑い季節に食欲をそそる酸味やハーブを取り入れた5種類を用意。

「桃、クリームチーズ、アールグレイの最中」は、桃のスライスとクリームチーズにアールグレイムースを挟み、上からビーツパウダーがまぶしてあります。

「とうもろこしのムースとコーンサルサ」は、イエローカラーが映えるとうもろこしのムース。

コーンの中には赤玉ねぎ・パクチー・ライムを合わせたサルサを詰め、スパイシーな仕上がりです。

桃とヨーグルトを合わせた「桃とヨーグルトのスープ、バジル風味」は、甘さを控えてさっぱりとした味わい。

仕上げにバジルオイルを加え、爽やかな風味をプラスしています☆

ブラータチーズで作った自家製のマシュマロに、バルサミコ酢とプロシュート、プチトマトを合わせた「ブラータのマシュマロ、カプレーゼ仕立て」

軽やかなマシュマロの食感を楽しめるメニューです。

「和牛コンビーフとブルサンのサンド」は、新潟和牛コーンビーフをサクサクのパイで挟んだ一品。

ガーリックとハーブが効いた、ブルサンチーズとのバランスが絶妙です。

スコーンは「ピーチティースコーン」と「プレーン スコーン』を用意し、クロテッドクリームとストロベリージャムとともに楽しめます!

緑に囲まれ光溢れるLobby Barの「天空のジャングル」で、爽やかな午後のひと時を過ごせるアフタヌーンティーです☆

マンゴーや桃を使った、夏のフルーツを味わい尽くせる季節のアフタヌーンティーを提供。

東京エディション虎ノ門/銀座の「夏のフルーツアフタヌーンティー」は、2025年5月より順次、提供開始です!

