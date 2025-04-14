Â®¤¹¤®¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÄÆüËÜÂåÉ½´üÂÔDF¤Î¡È20mÃÆ´Ý¥Ð¥º¡¼¥«Ë¤¡É¤ËÁûÁ³¡ª¡Ö¥í¥Ù¥«¥ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÃÆÆ»¡×Àîºê¡¦»°±ºñ¥ÂÀ¤¬¡È¾×·â¤Î°ì·â¡É
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡ÛÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ 1¡Ý1 Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ê4·î12Æü¡¿IAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥í¥Ù¥«¥ë¡ª»°±ºñ¥ÂÀ¤Î¡Ö20mÃÆ´Ý¥Ð¥º¡¼¥«Ë¤¡×
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎDF»°±ºñ¥ÂÀ¤¬¡¢ÃÆ´Ý¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¯½±¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÀ®Ä¹³ô¤Î¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤°ì·â¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àîºê¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¡£2»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼Ãæ¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥Á¡¼¥à¤Ï62Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤Î6Ê¬¸å¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯Ãæ¡¢73Ê¬¤ËÄ¶¿ÍÅª¤Êº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡£
¡¡Å¨¿Ø¤Î¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤ÇMF²Ï¸¶ÁÏ¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤ò²ó¼ý¤·¤Æº¸Êý¸þ¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤¹¤ë¤È¡¢º¸SB¤Î»°±º¤¬Î¾¼ê¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤ä¤ä¥Ü¡¼¥ë¤¬¤º¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ï¤ä¤äÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º¸Â¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢»°±º¤Ï¾®¤µ¤¯ÃÆ¤à¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æº¸Â¤ò°ìÁ®¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ËÁ´ÂÎ½Å¤¬¾è¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë°ìÄ¾Àþ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£»ÄÁü¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤Êµ°Æ»¤Î°ì·â¤Ï¡¢º¸¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÄ¾·â¡£ÃÆ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¼«Ê¬¤Î¸µ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤°ÒÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤Î±Ê°æÍº°ìÏº»á¤Ï¡Ö¤¦¤©¡ª¡×¤È¶ÃØ³¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¿¤Ó¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤êÂ¤ò¿¶¤êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤«¤Ê¤êÂ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤³¤½¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢20mµé¤ÎÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°µ´¬¤Î°ì·â¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¥Ð¥º¡¼¥«¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Öº¸¤ÎÂçË¤¤À¡×¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¤¢¤ÎÃÆ´Ý¥·¥å¡¼¥È¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Î¥ß¥É¥ë¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤¢¤ë¡×¡Ö·è¤Þ¤ì¤Ð¥´¥é¥Ã¥½¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ëÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥ÈÂ®¤¹¤®¤Æ¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¤¢¤ÎÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¡¢¥í¥Ù¥«¥ë¤ä¤ó¡×¡Ö±½¤Ë¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤¬»°±ºñ¥ÂÀ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¶¯¤¤¤·¾å¼ê¤¤¡£¥Ý¥¹¥ÈÃ¡¤¤¤¿¥ß¥É¥ë¤â¤¹¤´¤¤ÃÆÆ»¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï³¤³°»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¡È¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥«¥ë¥í¥¹¡Ê¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¡Ë¤Î»Ñ¤È½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇË²õÎÏËþÅÀ¤Îº¸Â¤òÈäÏª¤·¤¿»°±º¤Ï¡¢2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î24ºÐ¡£ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤«¤éJ2¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¤ÏJ2¥¯¥é¥ÖºßÀÒ¤Ê¤¬¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤Æ½é¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÀîºê¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ºßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÂè10Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¹âÀºÅÙ¤Îº¸Â¤òÉð´ï¤ËJ1¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤¬ºÆ¤ÓÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤ÁË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¹ñÆâÁÈÃæ¿´¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê7·î¤ÎEAFF E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë