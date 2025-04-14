¡Ö°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¡×Æ²°ÂÎ§vsÈÄÁÒÞæ¤Î¡È¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¹¶ËÉ¡É¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤¬Ó¹¤ë¡ª¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ²°Â¤¦¤Þ¡×¡ÖÈÄÁÒ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Ü¥ë¥·¥¢MG 1¡Ý2 ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4·î12Æü¡¿¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ²°ÂÎ§vsÈÄÁÒÞæ¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¹¶ËÉ¡×
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜÂåÉ½ÂÐ·è¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬ÆÃÄ¹¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎMFÆ²°ÂÎ§¤¬ÆÀ°Õ¤Î·Á¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎDFÈÄÁÒÞæ¤¬·üÌ¿¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ÏÏÈ³°¤Ø¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹¶ËÉ¤Ë²òÀâ¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬Ó¹¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤È¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè29Àá¤Î1¡Ý1¤Ç·Þ¤¨¤¿44Ê¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î2¿Í¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Î±¦Â¦¤ÇMF¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È½Ä¤Ë±¿¤Ó¤Ä¤Ä¡¢°ìÅÙ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ëº¸Â¤Ç¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¤òÁªÂò¡£DF¤Î´Ö¤òÄÌ¤¹±Ô¤¤ÃÆÆ»¤Î¥Ñ¥¹¤ò¡¢¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤ÎFW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ø¡¼¥é¡¼¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡½¨°ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÆ°¤¤À¡£Æ²°Â¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢º®Àï¤«¤é¤³¤Ü¤ìµå¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤Çº¸¤Ø¾®¤µ¤¯±¿¤ó¤Çº¸Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦Êý¸þ¤Ø¤ÈÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°¤¤ËÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÈÄÁÒ¤À¤Ã¤¿¡£Æ²°Â¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à½Ö´Ö¡¢º¸¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¾Ã¤·¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤À¡£¥³¥ó¥Þ¿ôÉÃ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç´í¸±¤Ê¾ì½ê¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿Æ²°Â¤¬¡È¥³¡¼¥¹¤ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡É¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½Ö»þ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò±¦¤ËÂÇ¤Ä¤è¤¦¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿°ÂÅÄÍýÂç»á¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½DF¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¡Èº£Æü¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¡£¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤È2¿Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹¶ËÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤ËÈÄÁÒÁª¼ê¤¬°ìÊâ¡¢ÆóÊâ¤È´ó¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÌ¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ²°ÂÁª¼ê¤Ï¤â¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¡£¤½¤³¤Ç´ó¤»¤¿ÈÄÁÒÁª¼ê¤â¤µ¤¹¤¬¤À¤È»×¤¦¤·¡¢Æ²°ÂÁª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯»ÑÀª¤â¤µ¤¹¤¬¡£¥·¥å¡¼¥È¤â´ó¤»¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤è¤¯¤¢¤½¤³¤ËÂÇ¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë1¤Ä¡¢2¤Ä¤Î¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÈÄÁÒÁª¼ê¤ÈÆ²°ÂÁª¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¸÷¤Ã¤¿¾ìÌÌ¡×
¡¡¥Ï¥¤¥é¥Ù¥ë¤ÊÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î¶î¤±°ú¤¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¡£ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì·Ò¤®¤Þ¤¹¤«¡×¡ÖÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÆ²°Â¤¦¤Þ¤¤¡×¤Ê¤ÉÆ²°Â¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¡×¡ÖÈÄÁÒ¤ÈÆ²°Â¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ìÈÄÁÒ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¡×¤Ê¤É²¤½£¶þ»Ø¤ÎÉñÂæ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ÂÐ·è¤ò³Ú¤·¤àÀ¼¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï90Ê¬¤ËÆ²°Â¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤«¤éMF¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤¬·è¾¡ÃÆ¤ò·è¤á¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬¾¡Íø¡£¤³¤ÎÆü¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤êÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï6°Ì¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï7°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì·÷Æâ¤Î4°Ì¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê5»î¹ç¤âÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë