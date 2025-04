【頭皮にクールバーストストリームキャンペーン】 実施期間:4月14日~8月31日

サンスターは、シャンプーブランド「サンスタートニック」と「遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム」とのコラボキャンペーン「頭皮にクールバーストストリームキャンペーン」を4月14日より8月31日にかけて実施する。

【【期間限定】爽快刺激ダイレクトアタック!くらえ!クールバーストストリーム!【第一弾】】

本キャンペーンでは「サンスタートニック」と「遊戯王OCG」のコラボ商品が販売されるほか、抽選でグッズがあたる。コラボ商品にはアニメでおなじみの「海馬瀬人」と「ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン」がパッケージに登場。シャンプーとリンスインの2種で展開され、これらの商品にはOCGで使える「青眼の白龍」が付属する。このカードのイラストは本コラボ限定のデザインになっている。こちらはマツモトキヨシグループとココカラファイングループにて5月30日より、ホームセンターコーナンでは6月30日より販売開始となる。

また、フォロー&リポストキャンペーンが4月14日より4月30日にかけて実施。限定コラボカードやオリジナルキャンバスボードといった商品があたる。

さらに、対象商品を購入して応募することでグッズがあたるキャンペーンも行なわれる。こちらでは海馬の声優を務める津田健次郎さんのサイン入り色紙があたるほか、「海馬瀬人 アイマスク」といったグッズがラインナップ。サンスタートニックシャンプーが対象商品になっている。

(C)スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

Copyright (C) Sunstar Inc. All Rights Reserved.