OpenAIのAIチャットサービス「ChatGPT」のスマートフォン用アプリが、2025年3月の「世界で最もダウンロードされたアプリ」になりました。ChatGPTが月間ダウンロード数でトップに立ったのは今回が初めてです。Instagram And TikTok Have Been Dethroned! The Most Downloaded Apps in the World in March · ASO Tools and App Analytics by Appfigures

https://appfigures.com/resources/insights/20250404ChatGPT became the most downloaded app globally in March | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/04/11/chatgpt-became-the-most-downloaded-app-globally-in-march/アプリの情報を分析するAppfiguresによると、ChatGPTのダウンロード数は2025年2月から3月にかけて28%増加し、App StoreおよびGoogle Playの合計で4600万ダウンロードに達したとのこと。ChatGPTは合計ダウンロード数で1位となり、前月のトップだったTikTokを上回りました。ChatGPTが月間ダウンロード数で1位になったのは初めてです。ChatGPT人気は着実に上昇しており、2024年第1四半期と2025年第1四半期を比較するとダウンロード数は148%増加しているとのこと。2025年3月末、ChatGPTにGPT-4oを用いた高精度な画像生成機能「4o Image Generation」が追加されて人気を博し、リリースからわずか1週間で7億枚以上の画像が生成されました。ChatGPTの新たな画像生成機能を1週間で1億3000万人が使って7億枚以上を生成 - GIGAZINEしかし、Appfiguresは「ChatGPTの成長は新機能のおかげではない」と分析しています。Appfiguresのアリエル・ミカエリCEOは、「多くの人が『AIといえばChatGPT』と考えており、ChatGPTがAIの代名詞のように扱われ始めています。『検索といえばGoogle』と同じです。GrokやDeepSeekが話題になったとしても、新しくAIに触れようとする人は結局のところChatGPTにたどり着くのです」と話し、圧倒的な知名度を誇るChatGPTの前に、競合のサービスは苦労するだろうと指摘しました。なお、今回合計ダウンロード数が3位だったTikTokは、2025年2月から3月にかけてダウンロード数が急増していたそうです。これは、「TikTok禁止法」により一度アプリストアから消されてしまったTikTokの配信が再開されたからだと推察されています。AppleとGoogleがTikTokアプリの配信再開を決定 - GIGAZINEAppfiguresによると、2025年3月の合計ダウンロード数上位10件の総ダウンロード数は3億3900万回で、2月の2億9900万回を上回ったとのことです。