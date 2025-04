Kis-My-Ft2が、5月21日にリリースする11枚目のオリジナルアルバム『MAGFACT』収録のリード曲「Glory days」を、本日より各サブスクリプションサービスにて先行配信した。さらにこの楽曲のミュージックビデオが、本日夜20時にYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることも決定した。今作のアルバムタイトル『MAGFACT』は、「MAGnet(引きつける⼒)」+「FACT(事実)」= “くっついて生まれた音楽” という意味の造語で、新たな可能性を求めて他者と繫がり、自らをアップデートしていく挑戦的な姿勢を具現化した作品に仕上がっているという。

収録曲には、アルバムテーマの通り多彩なアーティストと“くっついて生まれた音楽”が多数収録されており、「Glory days」は、MAN WITH A MISSION・Kamikaze Boy提供の爽やかなロックナンバーとなっているとのことだ。◆ ◆ ◆◾️MAN WITH A MISSION・Kamikaze Boy コメント聴イタ人ガ、ワクワクシタリ、寄リ添エタリスル音楽ヲ作リタイト思イ、音ト詞ヲ紡ギマシタ。Kis-My-Ft2ノ皆ノ声ガ入ッテ、素晴ラシイ楽曲ニナリマシタ。チョットダケ、ガチャガチャ騒ガシイカモシレマセンガ、是非楽シンデ聴イテ下サイ(「゚Д゚)「ガウガウ◆ ◆ ◆今夜公開されるミュージックビデオは、廃墟空間を中心に撮影が行われた。自然と無機物が融合した神秘的なロケーションでのリップシーンと、躍動感あふれるダンスシーンで構成されており、衣装には、狼をイメージしたファーが各メンバー異なる箇所に取り入れられていたり、ダンスの振り付けにも狼を彷彿とさせる振りが採用されているなど、MAN WITH A MISSIONとのリンクも感じられる映像に仕上がっているとのこと。

リリース情報

◆「Glory days」

配信リンク:https://mentrecording.lnk.to/KMF2_Glorydays

各ストリーミングサービス:https://mentrecording.lnk.to/KMF2



◆オリジナルアルバム『MAGFACT』

2025年5月21日(水)発売

予約:https://kis-my-ft2.lnk.to/magfact

※アルバム収録楽曲のサブスク配信は2025年6月16日開始予定

(一部先行配信楽曲を除く)



○初回盤A

(CD+DVD)JWCD-25107/B \3,960(税込)

(CD+Blu-ray)JWCD-25106/B \3,960(税込)

[CD収録内容]

M1 “11th” Overture

M2 Glory days

M3 お疲れ様です!feat.サンドウィッチマン

M4 Curtain call

M5 Half Baked

M6 Meramera

M7 FIGHTERS

M8 CHEAT

M9 ロリポップ

M10 メロディ

[DVD / Blu-ray収録内容]

・「Glory days」Music Video

・「お疲れ様です!feat.サンドウィッチマン」Music Video

・MAGFACT Behind the Scenes

[封入特典]シリアルナンバー

[仕様]スリーブ仕様



○初回盤B

(CD+DVD)JWCD-25109/B \3,960(税込)

(CD+Blu-ray)JWCD-25108/B \3,960(税込)

[CD収録内容]

M1 “11th” Overture

M2 Glory days

M3 お疲れ様です!feat.サンドウィッチマン

M4 Curtain call

M5 Half Baked

M6 Meramera

M7 FIGHTERS

M8 CHEAT

M9 ロリポップ

M10 メロディ

[DVD / Blu-ray収録内容]

・新たな魅力をくっつけろ!Kis-Mag-Net2

・「メロディ」ドキュメンタリーMusic Video

[封入特典]シリアルナンバー

[仕様]スリーブ仕様



○通常盤

(CD)JWCD-25110 \3,000(税込)

[CD収録内容]

M1 “11th” Overture

M2 Glory days

M3 お疲れ様です!feat.サンドウィッチマン

M4 Curtain call

M5 Half Baked

M6 Meramera

M7 FIGHTERS

M8 CHEAT

M9 ロリポップ

M10 メロディ

※通常盤のみCDの収録曲数が異なります。

[初回封入特典]シリアルナンバー

[初回仕様]スリーブ仕様+フォトブック12P



○ファミクラストア限定商品

(CD+Blu-ray)JWC1-25111/B \3,520(税込)

[CD収録内容]

M1 “11th” Overture

M2 Glory days

M3 お疲れ様です!feat.サンドウィッチマン

M4 Curtain call

M5 Half Baked

M6 Meramera

M7 FIGHTERS

M8 CHEAT

M9 ロリポップ

M10 メロディ

[Blu-ray収録内容]

・「HEARTBREAKER」Music Video

・「C'monova」Music Video

・「Curtain call」Music Video

・「Meramera」Music Video

・AI×Kis-My-Ft2 〜AIにキスマイのこと聞いてみた〜

※JWC1-25111/B にはシリアルナンバーの封入はございません。

◆「Glory days」配信リンク:https://mentrecording.lnk.to/KMF2_Glorydays各ストリーミングサービス:https://mentrecording.lnk.to/KMF2◆オリジナルアルバム『MAGFACT』2025年5月21日(水)発売予約:https://kis-my-ft2.lnk.to/magfact※アルバム収録楽曲のサブスク配信は2025年6月16日開始予定(一部先行配信楽曲を除く)○初回盤A(CD+DVD)JWCD-25107/B \3,960(税込)(CD+Blu-ray)JWCD-25106/B \3,960(税込)[CD収録内容]M1 “11th” OvertureM2 Glory daysM3 お疲れ様です!feat.サンドウィッチマンM4 Curtain callM5 Half BakedM6 MerameraM7 FIGHTERSM8 CHEATM9 ロリポップM10 メロディ[DVD / Blu-ray収録内容]・「Glory days」Music Video・「お疲れ様です!feat.サンドウィッチマン」Music Video・MAGFACT Behind the Scenes[封入特典]シリアルナンバー[仕様]スリーブ仕様○初回盤B(CD+DVD)JWCD-25109/B \3,960(税込)(CD+Blu-ray)JWCD-25108/B \3,960(税込)[CD収録内容]M1 “11th” OvertureM2 Glory daysM3 お疲れ様です!feat.サンドウィッチマンM4 Curtain callM5 Half BakedM6 MerameraM7 FIGHTERSM8 CHEATM9 ロリポップM10 メロディ[DVD / Blu-ray収録内容]・新たな魅力をくっつけろ!Kis-Mag-Net2・「メロディ」ドキュメンタリーMusic Video[封入特典]シリアルナンバー[仕様]スリーブ仕様○通常盤(CD)JWCD-25110 \3,000(税込)[CD収録内容]M1 “11th” OvertureM2 Glory daysM3 お疲れ様です!feat.サンドウィッチマンM4 Curtain callM5 Half BakedM6 MerameraM7 FIGHTERSM8 CHEATM9 ロリポップM10 メロディ※通常盤のみCDの収録曲数が異なります。[初回封入特典]シリアルナンバー[初回仕様]スリーブ仕様+フォトブック12P○ファミクラストア限定商品(CD+Blu-ray)JWC1-25111/B \3,520(税込)[CD収録内容]M1 “11th” OvertureM2 Glory daysM3 お疲れ様です!feat.サンドウィッチマンM4 Curtain callM5 Half BakedM6 MerameraM7 FIGHTERSM8 CHEATM9 ロリポップM10 メロディ[Blu-ray収録内容]・「HEARTBREAKER」Music Video・「C'monova」Music Video・「Curtain call」Music Video・「Meramera」Music Video・AI×Kis-My-Ft2 〜AIにキスマイのこと聞いてみた〜※JWC1-25111/B にはシリアルナンバーの封入はございません。

関連リンク

◆Kis-My-Ft2 オフィシャルTikTok

◆Kis-My-Ft2 オフィシャルYouTube

◆Kis-My-Ft2 オフィシャルX

◆Kis-My-Ft2 オフィシャルTikTok◆Kis-My-Ft2 オフィシャルYouTube◆Kis-My-Ft2 オフィシャルX

また、「Glory days」のミュージックビデオはアルバムの初回盤Aに収録されるが、商品でしか見られないシーンが追加されたミュージックビデオの完全版として収録されているので、是非チェックしていただきたい。さらに4月21日には、兼ねてから親交のあるサンドウィッチマンをゲストボーカルに迎えたコラボ曲「お疲れ様です!feat.サンドウィッチマン」も先行配信が決定している。