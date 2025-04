伝説的ロックミュージシャン、ジョン・レノンの生誕85周年を記念したコインの予約販売が、2025年4月14日より全国の主要金融機関で開始された。

今回の記念コインは、英国王立造幣局(ロイヤル・ミント)が手がける「伝説のミュージシャン コインシリーズ」の一環として鋳造されたもので、日本国内では泰星コイン株式会社(本社:東京都中央区)が輸入を担当する。

ジョン・レノンの横顔を繊細に描いた本シリーズは、品位99.99%の金貨3種類と、品位99.90%のカラー銀貨1種類の計4種で構成され数量限定。

表面には、チャールズ3世の肖像とともに、ラテン語で「神の恩寵による王、信仰の守護者(D.G.REX.F.D)」の文字があしらわれている。

そして裏面の中央にはジョンの象徴的な横顔、左側には「JOHN LENNON」、右側には代表曲「IMAGINE」のタイトルが英語で刻まれている。

いずれもプルーフ仕上げで、美術品のような精緻な加工が施されている。予約受付期間は2025年4月25日までで、取扱窓口には全国の都市銀行(りそな銀行、埼玉りそな銀行)や、地方銀行、第二地方銀行、労働金庫が含まれる。

各コインの詳細情報は次の通り。

■ 商品概要

【200ポンド金貨】

2,310,000円(税込)、限定60枚(発行限度数96枚)、重量62.42g、直径40.00mm

※1人1枚限り。

【100ポンド金貨】

1,210,000円(税込)、限定300枚(発行限度数410枚)、重量31.21g、直径32.69mm

【25ポンド金貨】

308,000円(税込)、限定500枚(発行限度数760枚)、重量7.80g、直径22.00mm

【2ポンドカラー銀貨】

33,000円(税込)、限定750枚(発行限度数5,010枚)、重量31.21g、直径38.61mm

(C)2025 Yoko Ono Lennon. Lennon and John Lennon are trademarks of Yoko Ono Lennon.

情報提供:泰星コイン株式会社

