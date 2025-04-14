劇場版「ロボコ」が公開目前！ 「週刊少年ジャンプ 2025年20号」本日発売「ワンピース」は休載
【週刊少年ジャンプ 2025年20号】 4月14日 発売 価格：310円
週刊少年ジャンプ 2025年20号
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集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年20号」を本日4月14日に発売した。価格は310円。
劇場版「僕とロボコ」が4月18日に公開となるが、これを記念して今号ではロボコが大きく描かれた表紙となっている。さらに巻頭カラーとしても掲載される。
センターカラーは「魔男のイチ」と「ひまてん！」に加え、読切の「皿の上のアクマ」が抜擢。「ONE PIECE（ワンピース）」は休載となる。
次号の掲載情報
週刊少年ジャンプ20号本日発売??- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) April 13, 2025
全膝待望??劇場版公開記念??
超感謝御礼表紙&巻頭カラーは『僕とロボコ』??
センターカラーは『魔男のイチ』読切『皿の上のアクマ』『ひまてん！』??
※今週の『ONE PIECE』は休載します
電子版??https://t.co/3nRohLsMWR pic.twitter.com/1G9dvq61uK