【週刊少年ジャンプ 2025年20号】 4月14日 発売 価格：310円

週刊少年ジャンプ 2025年20号

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　集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年20号」を本日4月14日に発売した。価格は310円。

　劇場版「僕とロボコ」が4月18日に公開となるが、これを記念して今号ではロボコが大きく描かれた表紙となっている。さらに巻頭カラーとしても掲載される。

　センターカラーは「魔男のイチ」と「ひまてん！」に加え、読切の「皿の上のアクマ」が抜擢。「ONE PIECE（ワンピース）」は休載となる。

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