・ローツェが切り返し急、上限３．０％の自社株買いを材料視

・前沢工業が急伸、６～２月期は大幅な増収増益で着地し見直し買い

・イオンが急落、２６年２月期営業利益は過去最高益更新予想も中期計画の水準を下回る

・Ａｉロボが一時１０％超上昇、トランプ関税の影響軽微な内需関連で買い戻しを絡め上げ足加速

・村田製、太陽誘電など電子部品株が買い戻される、スマホ関税除外の動きで買い戻し誘発・アイドマＨＤは３日続伸、９～２月期２ケタ増収増益

・アステナＨＤ反発、第１四半期営業益２．３倍で上半期計画超過

・チヨダに物色人気集中、前期営業利益倍増かつ今期も６４％増益予想で大幅増配など株主還元策も評価

・グロースｘＰが急動意、ＤＸ支援好調で１２～２月期は営業４割増益達成



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出所：MINKABU PRESS