アロフト東京銀座が、山梨県の魅力を都心から発信するマルシェ「Marche de YAMANASHI」の定期開催を決定。

銀座の屋上に山梨の自然の恵みと職人技が集結し、週末の銀座にて山梨のマルシェ体験を楽しめます☆

アロフト東京銀座「Marche de YAMANASHI」

開催日時:2025年4月12日(土)より、 毎週土曜日 11:00〜15:00

開催場所:アロフト東京銀座 ルーフトップバー「Roof Dogs」

マリオット・インターナショナル傘下の次世代型ライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」と、地域に根ざした金融機関「山梨中央銀行」が「アロフト東京銀座 Marche de YAMANASHI」を開催。

山梨県の魅力を都心から発信するマルシェが、毎週土曜日に定期開催されています!

「アロフト東京銀座 Marche de YAMANASHI」には、山梨の自然の恵みと職人技が集結。

山梨県ならではの新鮮な農産物やこだわりの特産品、伝統工芸品などを厳選し、都心にいながらその魅力を直接体験できる場が提供されます。

会場は銀座の中心に位置し、空が広がるルーフトップバー「Roof Dogs」

地上から離れた特別なロケーションで、四季折々の山梨県産のフルーツやワイン、クラフト製品などが並び、まるで小さな「山梨旅行」です。

訪れた人は山梨の生産者や職人たちの想いが込もった逸品を手に取り、そのストーリーとともに味わえます。

「アロフト東京銀座 Marche de YAMANASHI」は毎週土曜日に開催し、定期的にラインナップが変わるため、何度訪れても新しい発見があるのが特徴。

ワインテイスティングやフルーツの試食会、工芸品の実演販売など、五感で楽しめる特別な体験が用意されています!

アロフト東京銀座ならではのデザイン性と、山梨県の誇る地域資源が融合し、訪れるすべての人に新しい体験価値を提供するマルシェイベントです☆

山梨県の魅力を都心から発信するマルシェの定期開催が決定。

アロフト東京銀座の「Marche de YAMANASHI」は、2025年4月12日より毎週土曜日11時〜15時まで開催です!

