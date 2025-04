SVリーグ女子のレギュラーシーズンの最終順位が決定！ 最終戦で岡山が11位に浮上

13日、大同生命SV.LEAGUE WOMEN(SVリーグ女子)のレギュラーシーズン全日程が終了し、最終順位が確定した。

2024年10月12日に開幕したSVリーグ女子。所属する全14チームが44試合を戦い抜き、約7カ月間にわたるレギュラーシーズンもついに終わりを迎えた。

37勝7敗でレギュラーシーズン優勝を果たしたのは大阪マーヴェラス。圧倒的な強さで首位を走り切り、3月30日に行われた第21節GAME2の時点でレギュラーシーズン優勝を確定、賞金として1,000万円を獲得している。なお、チャンピオンシップのクォーターファイナルへ出場が決定しており、対戦相手はAstemoリヴァーレ茨城、試合は大阪MVのホームで開催される。

30勝14敗、ポイント数92で2位はNECレッドロケッツ川崎。後続のSAGA久光スプリングスと勝率で並んでいるもののポイントで3点上回り、レギュラーシーズンを2位で終えた。チャンピオンシップのクォーターファイナルへ出場が決定しており、対戦相手は東レアローズ滋賀、試合はNEC川崎のホームで開催される。

30勝14敗、ポイント数89で3位はSAGA久光。リーグの後半戦にかけて徐々に順位を上げていき、レギュラーシーズン3位となった。チャンピオンシップのクォーターファイナルへ出場が決定しており、対戦相手は皇后杯の決勝で負けを喫しているヴィクトリーナ姫路、試合はSAGA久光のホームで開催される。

29勝15敗で4位はデンソーエアリービーズ。安定した強さで常に上位をキープし、レギュラーシーズン4位通過でチャンピオンシップのクォーターファイナルへ出場が決定した。対戦相手は埼玉上尾メディックス、試合はデンソーのホームで開催される。

27勝17敗、ポイント数83で5位は埼玉上尾。後続のヴィクトリーナ姫路と勝率で並んでいるもののポイントで4点上回り、レギュラーシーズンを5位で終えた。リーグの後半戦は敗戦が多くなったがチャンピオンシップ進出を決めた。チャンピオンシップのクォーターファイナルは、デンソーとアウェーで対戦する。

27勝17敗、ポイント数79で6位は姫路。皇后杯の女王となった姫路だが、なかなか首位争いには参戦出来ず。しかし厚い選手層で勝利を重ね、チャンピオンシップ進出の切符を手にした。チャンピオンシップのクォーターファイナルはSAGA久光とのアウェー戦に挑む。

26勝18敗で7位は東レ滋賀。中盤から終盤にかけて12連勝を飾るなど勢い付いていき、チャンピオンシップ進出を決めた。チャンピオンシップのクォーターファイナルはNEC川崎とアウェーで対戦する。

23勝21敗で8位はAstemo。チャンピオンシップ進出へ残る1枠を3月29日の第21節GAME1で勝ち取った。チャンピオンシップのクォーターファイナルは大阪MVとのアウェー戦に挑む。

20勝24敗で9位のクインシーズ刈谷と、19勝25敗で10位のPFUブルーキャッツ石川かほく。この2チームはAstemoと共に最後まで8位の座を争っていたが、レギュラーシーズンで姿を消すこととなった。

11位の岡山シーガルズと12位のKUROBEアクアフェアリーズは15勝29敗と勝率で並んでいるものの、4月12日と13日に行われたレギュラーシーズン最終戦の結果をもって、岡山がポイントで3点上回った。

13位のアランマーレ山形と14位の群馬グリーンウイングスも5勝39敗と勝率で並んでいるが、4月12日と13日に行われたレギュラーシーズン最終戦の結果を受け、ポイントで1点上回っていたA山形が13位をキープ。長く続いた連敗からリーグの終盤で白星をあげ始めた群馬だったが、レギュラーシーズンを最下位で終えた。

来週から2戦先勝方式で行われるチャンピオンシップが開幕。クォーターファイナルは4月18日(金)から順次行われ、大阪MV vs Astemoがグリーンアリーナ神戸で、NEC川崎 vs 東レ滋賀が川崎市とどろきアリーナで、SAGA久光 vs 姫路がSAGAアリーナで、デンソー vs 埼玉上尾が宝来屋 ボンズアリーナで行われる。

順位 チーム 勝ち数 負け数 勝率 ポイント 1 大阪マーヴェラス 37 7 0.84 112 2 NECレッドロケッツ川崎 30 14 0.68 92 3 SAGA久光スプリングス 30 14 0.68 89 4 デンソーエアリービーズ 29 15 0.66 89 5 埼玉上尾メディックス 27 17 0.61 83 6 ヴィクトリーナ姫路 27 17 0.61 79 7 東レアローズ滋賀 26 18 0.59 74 8 Astemoリヴァーレ茨城 23 21 0.52 65 9 クインシーズ刈谷 20 24 0.45 62 10 PFUブルーキャッツ石川かほく 19 25 0.43 57 11 岡山シーガルズ 15 29 0.34 47 12 KUROBEアクアフェアリーズ 15 29 0.34 44 13 アランマーレ山形 5 39 0.11 16 14 群馬グリーンウイングス 5 39 0.11 15