アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

基本無料で利用でき、好きな作品を通してワクワクしながら学び続けることができます。

「ディズニー ファンタスピーク」に、「エルサ」と「アナ」、それぞれが語る『アナと雪の女王』のショートストーリー2作品が追加されました☆

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」ショートストーリー『アナと雪の女王』

リリース日:2025年4月9日(水)

リリース作品:

・[ショート版]『アナと雪の女王』(エルサ)

・[ショート版]『アナと雪の女王』(アナ)

毎月新作のストーリーが追加されている「ディズニー ファンタスピーク」

2025年4月の新として[ショート版]『アナと雪の女王』(エルサ)と『アナと雪の女王』(アナ)が登場します。

[ショート版]の物語は、すでにリリースされているオリジナル版『アナと雪の女王』をやさしくアレンジしたもので、英語初級者の方にも学んでいただきやすくなっているのが特徴です。

物語の長さは10話ほどとコンパクトなボリュームなので、 読了しやすく、多読やスキマ時間の学習にも最適。

今回は『アナと雪の女王』を「エルサ視点」と「アナ視点」の両軸から描いた2作品がリリースされました。

2人がお互いのことをどのように見て、感じているのかがよくわかる、2人の視点から見た作品の世界が楽しめる内容です☆

※オリジナル版は全57話で構成されています

2025年春の学習応援イベント

イベント期間:2025年4月9日(木)〜2025年4月21日(火)

参加方法:

・対象作品の中から、任意の「リスニング」を5回学習で、ステッカー(抽選)に応募可能。

・対象作品の中から、任意の「スピーキング」を5回学習で、モバイルバッテリー(抽選)に応募可能。

※同じ物語、同じ話数を複数回学習でもカウントされます

※PRO会員の方は「スピーキング」のすべてのコンテンツを利用できます。FREEの方も「スピーキング」機能の一部を利用できますが、7日間無料トライアルを利用することで「スピーキング」の全コンテンツを体験できるとともに、イベントにも参加できます

対象作品:新作2つを含む全15作品

1. [ショート版]『アナと雪の女王』(エルサ)(4/3リリース)

2. [ショート版]『アナと雪の女王』(アナ)(4/3リリース)

3. [ショート版]『美女と野獣』

4. [ショート版]『リトル・マーメイド』

5. [ショート版]『シンデレラ』

6. [ショート版]『塔の上のラプンツェル』

7. 『ミッキー、プルートに出会う』

8. 『ミッキーの王子と少年』

9. 『ミッキーと豆の木』

10. 『おっかなびっくりのお泊まり会』

11. 『ミニーのなくなったレシピ』

12. 『ミニーのしゃっくりの治し方』

13. 『プーの親切ゲーム』

14. 『お世話は誰が?お世話はプーが!』

15. 『ルーの木登り』

豪華賞品・当選人数:

・ディズニー キャラクターステッカー(『アナと雪の女王』柄)抽選10名

・ディズニーキャラクター / Lightning / Type-C コネクタ付き リチウムイオン充電器 4000mAh 抽選2名

「ディズニー ファンタスピーク」では学習のモチベーション向上を目的に、定期的に学習応援イベントを開催中。

2025年4月は「ミッキーマウス」デザインのモバイルイバッテリーや、『アナと雪の女王』デザインのステッカーが当たるイベントが開催されています。

ショート作品(計15作品)を対象とした、英語初級者の方にも参加しやすい内容です。

※応募者全員にアプリ内デジタルアイテム「チケット」20枚がプレゼントされます

※「チケット」はコレクションくじや連続学習のキープに使用するアイテムです

「エルサ」と「アナ」がお互いのことをどのように見て、感じているのかがよくわかるショートストーリー。

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」に新たに追加された『アナと雪の女王』ショートストーリーの紹介でした☆

