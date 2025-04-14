µð´Á201cm¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëDF¥Ð¡¼¥ó¡¢¼Ö¤¬¸Î¾ã¤·¤¿ÃÏ¸µÌ±¤ò²øÎÏ¤Çµß¤¦¡ª¡Ö¥¬¥Á¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤ÈÏÃÂê
ºò²Æ¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍèÆü¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡£
º£µ¨¤Ï¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ò·âÇË¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â4°Ì¤ÈÌö¿Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¿ÈÄ¹201Ñ¤ò¸Ø¤ëDF¥À¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï32ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÈà¤¬¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Î²õ¤ì¤¿¼Ö¤ò°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Þ¤Ç¼ê¤Ç²¡¤¹ÍÍ»Ò¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
T¥·¥ã¥ÄÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤Î¥Ð¡¼¥ó¤ÏÂ¾¤Î2¿Í¤È¤È¤â¤Ëº¤¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØDaily Mail¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ë¥»¥ó¥È¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤«¤é16¥¥í¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ëÏ©¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤À¤½¤¦¡£
»Ò¶¡¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤¢¤ì¤ÏËÜÊª¤Î¥À¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¿Æ¤¬¡Ö¤½¤¦¡¢´°Á´¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤ÈÅú¤¨¤ë²»À¼¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤¿±ÑÍº¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤Î¹Ô°Ù¤Ï¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¤³¤ê¤ã¤Ò¤Ç¤§¡ÄÄ¶¹âµé¼Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò¤Ö¤Ã²õ¤·¤¿¥¹¥¿¡¼7Ì¾
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï16Æü¤Ë³ùÅÄÂçÃÏÍÊ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£