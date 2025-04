シリコンバレーに設置されている押しボタン式信号機がハッキングされ、音声案内の代わりに「ドナルド・トランプ大統領やイーロン・マスク氏の声を模したAI音声」が再生される事態が発生しました。Silicon Valley crosswalk buttons apparently hacked to imitate Musk, Zuckerberg voices - Palo Alto Online

@rosecampau our crosswalks just got vc funding apparently #paloalto #elonmusk #tesla #siliconvalley #walkablecities ♬ original sound - rose

@chloeakiko newest feature in silicon valley #elonmusk ♬ original sound - Chloe

Somebody uploaded custom audio of AI generated Zuckerberg to a bunch of crosswalk buttons in Palo Alto and Redwood City and it's hilarious



[image or embed]— NIC (@wah.gay) 2025年4月13日 16:09

Crosswalks in Silicon Valley hacked to play satirical messages from Musk and Zuckerberg sound-a-likes | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-industry/cyber-security/crosswalks-in-silicon-valley-hacked-to-play-satirical-messages-from-musk-and-zuckerberg-sound-a-likesSimulated Musk, Zuckerberg voices are speaking from hacked crosswalk buttons | The Vergehttps://www.theverge.com/news/647830/crosswalk-hack-musk-zuckerberg-voices-california事件は現地時間の2025年4月12日(土)に発生しました。パロアルトで撮影された以下の動画を再生すると、歩行者用の押しボタンを押した際にマスク氏によく似た声で「(やあ!イーロンです)Hi! This is Elon Musk」という音声が再生されていることが確認できます。マスク氏っぽい声は続けて「テスラエンジニアリングの本拠地であるパロアルトへようこそ。お金で幸せは買えないらしい。僕は試したことがあるけど、その通りだった。でも、お金でCybertruckを買うことはできる。そうだろ?くそっ、僕は一人ぼっちだ」と述べています。パロアルトで撮影された別の動画が以下。再生される音声はボタンを押すたびに変化するようで、この動画では「やあ!僕はイーロン。僕たちは友達になれるかな?君は友達になってくれるかな?Cybertruckをあげるよ。約束する。僕は承認欲求を満たすためならどこまでも堕ちるぜ」という音声が再生されています。Elon hacked the crosswalk #comedy #funny - YouTube「偽マスク氏と偽トランプ大統領の会話」が流れる様子も記録されています。以下の動画では偽マスク氏の「おかしなことに、僕は彼のことを大バカ野郎だと思っていたんだ。だけど、一度彼を知ると、とても甘くて優しくて愛情深い人だったんだ」という告白の後に、偽トランプ大統領が「愛しい人、ベッドに戻っておいで」と呼びかける音声が信号機から再生されています。さらに、マーク・ザッカーバーグ氏っぽい声で「やあ、僕はマーク・ザッカーバーグ。みんな『ザック』って呼んでくれてる。君たちの意識のあらゆる面に対してAIが強制的に侵入してくるという現状を不快に思ったり侵害されたと感じたりするのは普通のことだよ。そして、僕は断言する。君は心配する必要はない。なぜなら、それを止める方法は存在しないからだ。また会おう」という文言が再生される様子も記録されています。この音声はパロアルトだけでなくレッドウッドシティの信号機でも再生されたそうです。パロアルトの広報担当者であるメーガン・ホリガン・テイラー氏は「我々は12カ所の交差点が影響を受けていると判断した」「市内のほかの信号機も点検済みで、影響は限定的である」とコメントしています。