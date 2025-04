ハンバーガーショップ「ロッテリア」では、「すみっコぐらし」とコラボレーションしたロッテリアオリジナルの「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」を2025年4月10日より期間限定で販売中。4種類あるキッズセットメニューを注文すると選べるおもちゃが付いてくる「キッズセット」だが、今回は、部屋で旅の格好をしたり、空想の世界旅行を楽しんだりしているすみっコたちを描いた「すみっコぐらしおもちゃ」付きのセットを3種類用意。

「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」は4月10日から期間限定発売

組み立てトランクに折り紙を入れて持ち運べる「おりがみつき!すみっコトランク」

シャッターを押して遊べる組み立てカメラや3つのカード遊びを楽しめる「パシャっと!すみっコかるた」

組み立て地球儀をくるくると回して遊べる「せかいをぐるっと!すみっコちきゅうぎ」

全国のロッテリアやゼッテリアで使える30円引きクーポン券

■遊びながら学べる!豪華なおもちゃに注目ロッテリアはこれまでにもさまざまな「キッズセット」を販売してきたが、折り紙や組み立てカメラ、組み立て地球儀など、学習しながら楽しめるグッズが勢ぞろい!■■おりがみつき!すみっコトランク旅行用トランクをモチーフにした組み立て式のケースと、すみっコたちの旅のデザインを楽しめる折り紙のセット。紙飛行機を作って飛ばしたり、好きな折り紙を自由に折ったりして楽しめる。遊び終わったらトランクに片付けることができ、お片付けも学べる!■■「パシャっと!すみっコかるた」かるたなどのカード遊びが楽しめる「すみっコかるた」と、組み立てるとシャッターをパシャっと押せる「カメラのはこ」のセット。かるたや絵合わせ、文字並べなどのカード遊びを満喫したあとは、カメラの中にカードをお片付けしよう。■■せかいをぐるっと!すみっコちきゅうぎ組み立てて作る地球儀のおもちゃには、地球儀を使って2つの遊びが楽しめるあそびシートが付いている。地球儀に描かれた空想の世界のすみっコたちと一緒に、地球の形や色、大陸や海があることなどを学ぼう。「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」は、4種類のキッズセットメニュー(キッズチーズバーガーセット、キッズてりやきバーガーセット、チキンからあげっとセット、おてがるパンケーキセット)の注文が対象。さらに、次回の来店時より全国のロッテリアやゼッテリアで使える30円引きクーポン券も付いてくる!お得なクーポン券を使って、すみっコぐらしのおもちゃをぜひそろえてみては?取材・文=水島彩恵※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。※一部店舗を除く273店舗で販売予定です(4月3日時点)。※「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」は10時30分から販売します。※6月下旬まで販売予定です。なくなり次第終了いたします。(C) 2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.