¾åÅÄÎµÌé¡¢ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø ¹½ÁÛ¤«¤é10Ç¯¡Ö¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿Ì´¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/14¡Û¾åÅÄÎµÌé¤¬¡¢½é¤Î¾®Àâ¡Ö¤³¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ò6·î27Æü¤Ë´©¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´©¹ÔµÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ªÅÏ¤·²ñ¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÅÄÎµÌé¡¢KAT-TUN²ò»¶Æü¤ÎSNSÅê¹Æ
ËÜºî¤Ï¡¢¾åÅÄ¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²¹¤á¤Æ¤¤¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¡£¹½ÁÛ¤«¤éÌó10Ç¯¡ÄÃç´Ö¤òÁÛ¤¦¿´¤ò¾®Àâ¤Ë¤Î¤»¤¿¡£ÍÄÆëÀ÷¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤È¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¤ò¶»¤Ë¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤éÉðÆ»´Û¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢7·î1Æü¤ËHMV¡õBOOKS SHIBUYA¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¤Æ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡ÊÃêÁª¡¦30¿Í¾·ÂÔ¡Ë¡£7·î2Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¢7·î3Æü¤Ë¤ÏÂçºå¡¢7·î6Æü¤Ë¤Ï°¦ÃÎ¤Ë¤ÆËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¤ªÅÏ¤·²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÊÃêÁª¾·ÂÔÀ©¡Ë¡£
´©¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏÌó10Ç¯Á°¤«¤é½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î3¿ÍÌÜ¤ÎÃ¦Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢KAT-TUN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È²¿¤«¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È»×¤¤¡¢¡ØÊª¸ì¡Ù¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¡¢±é¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®Àâ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É·è¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÅö»þ¤Ï¡¢2¡¿3¤Û¤É½ñ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤Ï¼¹É®¤è¤êÂ¾¤Î»ö¤òÊÙ¶¯¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç»Å»ö¤ÎÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼¹É®¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¡¢»öÌ³½ê¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤«¤éºÆÅÙ½ñ¤¤Ï¤¸¤á¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤â¾®Àâ¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯·î¤Ï·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´©¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Û¤ÜËÍ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼«¿È¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾åÅÄ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë¤ÏËÍ¤¬¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤Î¤¢¤êÊý¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿Ì´¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢Çº¤ß¡¢¤â¤¬¤¡¢Ãç´Ö¤È¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤¬³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÏ¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏÌó10Ç¯Á°¤«¤é½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î3¿ÍÌÜ¤ÎÃ¦Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢KAT-TUN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È²¿¤«¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È»×¤¤¡¢¡ÖÊª¸ì¡×¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¡¢±é¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®Àâ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É·è¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡¢2¡¿3¤Û¤É½ñ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤Ï¼¹É®¤è¤êÂ¾¤Î»ö¤òÊÙ¶¯¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç»Å»ö¤ÎÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼¹É®¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¡¢»öÌ³½ê¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤«¤éºÆÅÙ½ñ¤¤Ï¤¸¤á¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤â¾®Àâ¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯·î¤Ï·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÎ¶¤Ï¡¢¤Û¤ÜËÍ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë»ö¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤¬Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤é¤º¡¢¤È¤Æ¤âÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ËÍ¤â¤è¤¯´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾®Àâ´°À®´Ö¶á¡¢¤¢¤È¤ÏºÇ½ªÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÍÏÇ¤¤Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾®Àâ¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊý¡¹¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë¤ÏËÍ¤¬¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤Î¤¢¤êÊý¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿Ì´¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢Çº¤ß¡¢¤â¤¬¤¡¢Ãç´Ö¤È¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤¬³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÏ¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¾åÅÄÎµÌé
À¤´Ö¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ10Ç¯¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¡¦¥Þ¥µ¤¬Ã¦Âà¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÎ¶¡¢¥Ò¥í¥È¡¢À¿°ìÏº¡¢µ£»Ö¤ÇÁÈ¤ó¤À¥Ð¥ó¥É¡Özion¡Ê¥·¥ª¥ó¡Ë¡×¤ÏµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¸÷¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î¼·³¤¤È¤È¤â¤ËºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°ìÇ°È¯µ¯¡¢Çä¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÃÄ·ëÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤ÎÁ°¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤ÇÄü¤á¤¿¤¯¤Í¤§¤ó¤À¡ª¡¡¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Í¤§¤ó¤À¡£²¶¤Ï¤ªÁ°¤é¤È¡ÄÂ¾¤ÎÃ¯¤Ç¤â¤Í¤§¡ª¤ªÁ°¤é¤È¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥Ã¥Ú¥óÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Æ´¤ì¤ÎÉðÆ»´Û¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£
¢£´©¹ÔµÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡§7·î1Æü HMV¡õBOOKS SHIBUYA¡ÊÅìµþ¡Ë¢¨30¿Í¾·ÂÔ
¢£¾åÅÄÎµÌé¼«¿È¤Ë¤è¤ë¤ªÅÏ¤·²ñ¡§Åìµþ¡¦Âçºå¡¦°¦ÃÎ
¡¦7·î2Æü¡Ê¿å¡ËÀ±Ìî½ñÅ¹ ¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¢¨200¿Í¾·ÂÔ
¡¦7·î3Æü¡ÊÌÚ¡ËTSUTAYA EBISUBASHI¡ÊÂçºå¡Ë¢¨200¿Í¾·ÂÔ
¡¦7·î6Æü¡ÊÆü¡ËHMV¡õBOOKS SHIBUYA¡ÊÅìµþ¡Ë¢¨200¿Í¾·ÂÔ
¢¨½¸¹ç»þ´Ö¡¦²ñ¾ì¤Ï¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¤ß¹ðÃÎ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÅÄÎµÌé¡¢KAT-TUN²ò»¶Æü¤ÎSNSÅê¹Æ
¢¡¾åÅÄÎµÌé¡¢½é¤Î¾®Àâ´©¹Ô·èÄê
ËÜºî¤Ï¡¢¾åÅÄ¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²¹¤á¤Æ¤¤¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¡£¹½ÁÛ¤«¤éÌó10Ç¯¡ÄÃç´Ö¤òÁÛ¤¦¿´¤ò¾®Àâ¤Ë¤Î¤»¤¿¡£ÍÄÆëÀ÷¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤È¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¤ò¶»¤Ë¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤éÉðÆ»´Û¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¾åÅÄÎµÌé¡¢¾®Àâ½ñ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î3¿ÍÌÜ¤ÎÃ¦Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¡×
´©¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏÌó10Ç¯Á°¤«¤é½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î3¿ÍÌÜ¤ÎÃ¦Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢KAT-TUN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È²¿¤«¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È»×¤¤¡¢¡ØÊª¸ì¡Ù¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¡¢±é¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®Àâ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É·è¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÅö»þ¤Ï¡¢2¡¿3¤Û¤É½ñ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤Ï¼¹É®¤è¤êÂ¾¤Î»ö¤òÊÙ¶¯¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç»Å»ö¤ÎÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼¹É®¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¡¢»öÌ³½ê¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤«¤éºÆÅÙ½ñ¤¤Ï¤¸¤á¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤â¾®Àâ¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯·î¤Ï·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´©¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Û¤ÜËÍ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼«¿È¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾åÅÄ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë¤ÏËÍ¤¬¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤Î¤¢¤êÊý¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿Ì´¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢Çº¤ß¡¢¤â¤¬¤¡¢Ãç´Ö¤È¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤¬³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÏ¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏÌó10Ç¯Á°¤«¤é½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î3¿ÍÌÜ¤ÎÃ¦Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢KAT-TUN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È²¿¤«¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È»×¤¤¡¢¡ÖÊª¸ì¡×¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¡¢±é¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®Àâ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É·è¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡¢2¡¿3¤Û¤É½ñ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤Ï¼¹É®¤è¤êÂ¾¤Î»ö¤òÊÙ¶¯¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç»Å»ö¤ÎÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼¹É®¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¡¢»öÌ³½ê¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤«¤éºÆÅÙ½ñ¤¤Ï¤¸¤á¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤â¾®Àâ¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯·î¤Ï·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÎ¶¤Ï¡¢¤Û¤ÜËÍ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë»ö¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤¬Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤é¤º¡¢¤È¤Æ¤âÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ËÍ¤â¤è¤¯´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾®Àâ´°À®´Ö¶á¡¢¤¢¤È¤ÏºÇ½ªÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÍÏÇ¤¤Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾®Àâ¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊý¡¹¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë¤ÏËÍ¤¬¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤Î¤¢¤êÊý¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿Ì´¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢Çº¤ß¡¢¤â¤¬¤¡¢Ãç´Ö¤È¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤¬³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÏ¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¾åÅÄÎµÌé
¢¡¤¢¤é¤¹¤¸
À¤´Ö¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ10Ç¯¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¡¦¥Þ¥µ¤¬Ã¦Âà¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÎ¶¡¢¥Ò¥í¥È¡¢À¿°ìÏº¡¢µ£»Ö¤ÇÁÈ¤ó¤À¥Ð¥ó¥É¡Özion¡Ê¥·¥ª¥ó¡Ë¡×¤ÏµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¸÷¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î¼·³¤¤È¤È¤â¤ËºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°ìÇ°È¯µ¯¡¢Çä¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÃÄ·ëÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤ÎÁ°¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤ÇÄü¤á¤¿¤¯¤Í¤§¤ó¤À¡ª¡¡¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Í¤§¤ó¤À¡£²¶¤Ï¤ªÁ°¤é¤È¡ÄÂ¾¤ÎÃ¯¤Ç¤â¤Í¤§¡ª¤ªÁ°¤é¤È¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥Ã¥Ú¥óÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Æ´¤ì¤ÎÉðÆ»´Û¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢£´©¹ÔµÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡§7·î1Æü HMV¡õBOOKS SHIBUYA¡ÊÅìµþ¡Ë¢¨30¿Í¾·ÂÔ
¢£¾åÅÄÎµÌé¼«¿È¤Ë¤è¤ë¤ªÅÏ¤·²ñ¡§Åìµþ¡¦Âçºå¡¦°¦ÃÎ
¡¦7·î2Æü¡Ê¿å¡ËÀ±Ìî½ñÅ¹ ¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¢¨200¿Í¾·ÂÔ
¡¦7·î3Æü¡ÊÌÚ¡ËTSUTAYA EBISUBASHI¡ÊÂçºå¡Ë¢¨200¿Í¾·ÂÔ
¡¦7·î6Æü¡ÊÆü¡ËHMV¡õBOOKS SHIBUYA¡ÊÅìµþ¡Ë¢¨200¿Í¾·ÂÔ
¢¨½¸¹ç»þ´Ö¡¦²ñ¾ì¤Ï¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¤ß¹ðÃÎ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û