TWICE「Talk that Talk -Japanese ver.-」先行配信開始！Member Selfie Movieも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Member Selfie Movieでは、TWICEメンバーがカメラを持ってキュートにパフォーマンス!

TWICEの5thベストアルバム『#TWICE5』より、「Talk that Talk -Japanese ver.-」の先行配信が4月14日にスタート。Member Selfie Movieも公開された。

「Talk that Talk」は2022年に韓国でリリースされた楽曲。

今回リリースされた「Talk that Talk -Japanese ver.-」は、「Talk that talk シンプルに Talk that talk L-O-V-E」 と、相手に好きと言ってほしい心情を歌っている。TWICEらしいキュートで甘い歌詞に注目だ。

同時に公開された「Talk that Talk -Japanese ver.-」 Member Selfie Movieでは、オレンジとグリーンの衣装をまとったTWICEメンバー自身が、カメラを持って本楽曲を歌う愛らしい姿が収められている。

『#TWICE5』は、最強ベストアルバムシリーズとしてファンから熱い支持を得ている『#TWICE』シリーズの第5弾作品。前作の『#TWICE4』から約3年ぶりとなるリリースで、世界的にヒットし、今回先行配信された「Talk that Talk」を含む、「SET ME FREE」「ONE SPARK」といった大人気曲の日本語バージョンが収録される。

リリース情報

2025.04.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Talk that Talk -Japanese ver.-」

2025.05.14 ON SALE

ALBUM『#TWICE5』