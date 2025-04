EIKO¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¡ÖCount on me¡×MV¸ø³«·èÄê¡ª¡ÖÁÔÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■EIKO(上白石萌歌)「Count on me」MVは4月14日20時公開!

映画『パリピ孔明 THE MOVIE』で上白石萌歌が演じるEIKOが、4月23日にアルバム『Count on me』をリリース。その表題曲「Count on me」のMVが4月14日20時に公開されることが決定した。

「Count on me」はEIKOが劇中の音楽バトルフェスで披露する重要な楽曲。Saucy Dogの石原慎也(Vo)が“どんどん前に、音楽自体と共に歩んでいこう”という思いを込め、英子の気持ちを第一に考えながら作詞・作曲を手掛けた。

MVは長野県の入笠(にゅうかさ)牧場で撮影され、広大な自然の中でのびのびと柔らかい表情で歌うEIKOの姿、そして真夏の山に雪が降る中での歌唱が印象的だ。

上白石は撮影について「壮大な自然の中に身を置いて歌いました。すごく自然の力を感じながら、そして曲の力も感じながらMVを撮ることができました」と振り返った。

MV監督を務めたのは、映画『真夜中乙女戦争』や、DEAN FUJIOKA の「Echo」、「History Maker ~HITM Ver.~」などのMVも手がけた二宮健。「“見たこともない日々”を形にしたくて、晴れた空に雪を降らせたり、少しだけ現実をずらしてみたり。その一瞬が、EIKOさんの歌声のそばで響き合えていたら、嬉しいです」とこだわりを明かした。

リリース情報

2025.04.09 ON SALE

EIKO

DIGITAL SINGLE「Count on me」

2025.04.23 ON SALE

EIKO

ALBUM『Count on me』

2025.04.23 ON SALE

Various Artists

ALBUM『パリピ孔明 THE MOVIE」Original Music Collection』

『パリピ孔明 THE MOVIE』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/paripikoumei-movie

上白石萌歌 OFFICIAL X(旧Twitter)

https://x.com/moka_____k

上白石萌歌 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/moka____k/?hl=ja