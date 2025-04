不安な気持ちの時やつらい状態の時、自然を思い浮かべて心を安らげたり、楽しい妄想をして前向きな気分になったりと、空想をすることで精神状態が改善されることがあります。心理療法士のクリス・ブラッドショー氏が、空想することによる利点と、空想の仕方によって発生しうる問題点について解説しています。Can We Daydream Our Way to Better Mental Health? | Psychology Today

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-existential-station/202503/can-we-daydream-our-way-to-better-mental-health心理療法のセラピストはしばしば、患者をリラックスさせて穏やかな景色を思い浮かべるよう促したり、特定の記憶をじっくり思い出すよう指示したり、空想をさせたりすることがあります。一方で、ワシントンD.C.を拠点とするシンクタンクのピュー研究所が「現代社会では、外的なタスクへの集中、経験の認知的分析、注意力、しっかりとしたアイコンタクト、そしてコントロールが重視されます。多くのアメリカ人は仕事に何らかの意義を感じていると報告していますが、同時に『生産性への不安』を訴える人もいます」と指摘しているように、過度に構造化された現代の環境は、空想を妨げて創造性と革新性を抑制する可能性があります。科学や医学等の査読付き科学ジャーナルであるFrontiers Mediaに掲載された2013年の論文では、1955年に著名な心理学教授であるジェローム・L・シンガーが実施した空想に関する研究プログラムを分析し、ポジティブで建設的な空想の適応性について考察しています。論文の著者であるレベッカ・L・マクミラン氏は「ほとんどの研究が示唆するように、心が散漫になる状態は大きな損失をもたらすのだとすると、なぜ心の散漫は持続し、私たちの多くの時間、ある推定によれば起きている時間の50%を占めるのでしょうか」と問題提起し、空想することの意義について論じています。マクミラン氏は空想の最も望ましいスタイルとして「ポジティブ・コンストラクティブ・デイドリーミング(PCD)」というものを提案しています。PCDは、「遊び心のある希望に満ちたイメージと、計画的で創造的な思考」を特徴とするものです。マクミラン氏によると、PCDは思いやり、創造性、社会性、問題解決能力、自己認識、長期目標の管理、将来計画、道徳的な推論能力と他者の視点を想像する能力、感情を理解する能力、そして外部からの課題への要求から解放される能力の向上につながるほか、退屈を軽減し喜びと人生の満足度を高めることができるとのこと。一方で、マクミラン氏は空想することによって生じる潜在的なマイナス面についても論じています。空想はリラックスした状態で行うなら問題ありませんが、ふとしたときに思い浮かんでしまうものでもあるため、注意力のコントロールを乱す要因になります。また、多くの人は空想の渦に巻き込まれる思考により、苦痛を伴う自己批判、トラウマ的な記憶、自傷行為の傾向と結びつけられ、罪悪感が繰り返されるような感覚を味わうこともあります。「最悪の事態」を考えてしまうのを避ける4つの方法とは? - GIGAZINEそのためブラッドショー氏は空想には利点も欠点もあるとしながら、「空想の肯定的な効果に関する研究に精通したセラピストとのセラピーは、正しいPCDのスキルを養うのに役立つかもしれません」と述べています。例えば、科学者のスコット・バリー・カウフマン氏とキャロリン・グレゴワール氏による「Wired to Create: Unraveling the Mysteries of the Creative Mind(創造する心の謎を解く)」という本では、創造的なプロセスにおいて、PCDが集中力と創造性を働かせるために重要になると説いています。ブラッドショー氏によると、作品を制作する前に作品全体を思い浮かべて想像できる課題に立ち向かう姿を空想したり、意見がぶつかりがちな相手の思考を空想して理解を深めたりすることなど、空想の危険な面を避けながら有効活用することが望ましいとのことです。