ÅÁÅýÅª¤ÊÍÌ¾Âç´ë¶È¤Ç¤Î°ÂÄê»Ö¸þ¤ÏÆóÎ®¡£¤Ç¤Ï°ìÎ®¤¬ÌÜ»Ø¤¹ºÇÆñ´Ø¥³¡¼¥¹¤Ï¡©
¡ÖÉû¶È¤Ç·î5Ëü¡×¤È¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¿ô½½²¯¡×¡½¡½¤½¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
µ¯¶È²È¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢YouTube½Ð±é¤âÂ¿¤¤¡Ø14ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿ µ¯¶È²È¤È¤¤¤¦ËÁ¸±¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¦À®ÅÄ½¤Â¤»á¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¢Ëã¿ý¡¢½÷¡¢¼ò¡¢¥¿¥Ð¥³¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢¤Û¤Ü¥Ë¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÉã¿Æ¡¢¤½¤ì¤ËÊì¿Æ¤¬¶¦°ÍÂ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤Ë°é¤Ã¤¿¡£14ºÐ¤Î¤È¤¡¢Éã¿Æ¤¬¼«¸ÊÇË»º¤·¤Æ¼ºí©¡£ÉÏ¤·¤¤À¸³è¤ò»Ù¤¨¤¿Êì¿Æ¤ÏÉÂ¤ËÅÝ¤ì¡¢È¾¿ÈÉÔ¿ï¤Ë¡£¶ì¶¤Î¤Ê¤«¡¢ÆÈ³Ø¤ÇÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¡¢¾©³Ø¶â¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢·»¡¦À®ÅÄÍªÊå¤¬¤¯¤ì¤¿ËÜ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Öµ¯¶È¡×¤ò»Ö¤·¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤Çµ¯¶È²È¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ï¿ÍÀ¸¤Î»ØÆî½ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤âÁÈ¿¥¤ËÍê¤é¤º¡¢Éû¶È¡¦ÆÈÎ©¡¦µ¯¶È¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤Î¿´ÆÀ¤òÀâ¤¯¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç»ö¶È¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤È¶¯¤¤¡£¤½¤Î»×¹ÍË¡¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁ´¸ø³«¤¹¤ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø14ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿ µ¯¶È²È¤È¤¤¤¦ËÁ¸±¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×µ¯¶È¤ÏºÇ¤âÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤Ä©Àï
¡Éû¶È¡¢¢ÆÈÎ©¡¢£¼ÒÆâµ¯¶È¡¢¤Å¾¿¦¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¡¢¥¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×µ¯¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×µ¯¶È¤ÎºÇ¾åµé¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¾Íè¤ÎGAFAM¤ä¥Æ¥¹¥é¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦Åª´ë¶È¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½Åª¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¿¤Á
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢³ÚÅ·¡¢¥ä¥Õ¡¼¤äLINE¡¢ZOZO¡¢¶áÇ¯¤Ê¤é¥á¥ë¥«¥ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×µ¯¶È¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖEXIT¡×¤¬¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ëµ¯¶È¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Îµ¯¶È¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Ë²ñ¼Ò¤òÇäµÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬1¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¡Ö½Ð¸ý¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡ÖEXIT¡Ê¥¤¥°¥¸¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö°µÅÝÅªÀ®Ä¹¡×
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡È°µÅÝÅªÀ®Ä¹¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯À®Ä¹¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î»Å»ö¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»ö¶È·×²è¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿ô»ú¤ÇµÕ»»¤¹¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬
¡¡°ìÊý¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¾ì¹ç¡¢5Ç¯¤Ç10²¯±ß¡¢10Ç¯¤Ç100²¯±ß¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¹â¤¤Çä¾å¹âÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢µÕ»»Åª¤ËµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö±ÊÂ³ÅªÀ®Ä¹¡×¤¬Á°Äó
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤¤¤º¤ì³ô¼°¾å¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥´¡¼¥¤¥ó¥°¥³¥ó¥µ¡¼¥ó¡Ê·ÑÂ³´ë¶È¤ÎÁ°Äó¡Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê´ë¶È¤Î±ÊÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò·Ç¤²¤Æ²¿½½Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¼´¤Ç·Ð±Ä¤Ë¤È¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Íºà°éÀ®¤ä·Ð±Ä¤Î¾µ·Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÞÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÀè¹ÔÅê»ñ¡×
¡¡µÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¿³Û¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÁÏ¶È½é´ü¤«¤é¿ôÀéËü¤«¤é²¯Ã±°Ì¤Î»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÆÀ¤¿»ñ¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤ò³ÈÂç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ñ¶â¤Î½Ð¤·¼ê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢VC¡Ê¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£
¿ô½½²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤À¤³¦
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¿ô½½²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤â¤¶¤é¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢²áµî¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀ®Ä¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯ÃÊ³¬¤ÇÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÖ»ú¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËÀè¹ÔÅê»ñ¤·¤Æ¿Í°÷¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¹¹ðÅê»ñ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²ÃÊ³¬¤ÇÂç¤¤ÊÀÖ»ú¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÖ»ú¤Ç¤â»ö¶È¤òÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÅÝ»º¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Î±¿Å¾»ñ¶â¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¡Ê¸½¶â¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àè¹ÔÅê»ñ¤¬Âç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÀÖ»ú¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢»ñ¶âÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼¡¤Î»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»ñ¶âÄ´Ã£¤ÈÀ®Ä¹¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÁÏ¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç3²¯±ß¤òÄ´Ã£¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ½é¤Ï¡¢¤½¤Î3²¯±ß¤ò»È¤Ã¤Æ¿Í¤ò¸Û¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³«È¯¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ê¤ÉKPI¡ÊKey Performance Indicator¡§½ÅÍ×¶ÈÀÓÉ¾²Á»ØÉ¸¡Ë¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¡Ê¼ý±×²½¡Ë¤¬½½Ê¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇä¾å¹â¤¬¾®¤µ¤¯¡¢ÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
À®Ä¹¤Î¸°¤Ï¡Ö¾Íè¤Î¼ý±×À¡×
¡¡¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¹¹ðÀëÅÁÈñ¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤È¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤ËÂç¤¤ÊÍø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡VC¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ²È¤Ï¡¢¤³¤Î¾Íè¤ÎÂçÉý¤ÊÍø±×¤Ë´üÂÔ¤·¡¢²ñ¼Ò¤Î»þ²ÁÁí³Û¤ò·×»»¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÅê»ñ³Û¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ²È¤¬¸«¤ë¡Ö»þ²ÁÁí³Û¤Î¿¤Ó¤·¤í¡×
¡¡¾ÍèÅª¤ËÂç¤¤Ê»þ²ÁÁí³Û¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ¤·¤¿Ê¬¤Î»ñ¶â¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê»ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤Î»þ²ÁÁí³Û¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÞÀ®Ä¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ö¹¥½Û´Ä¡×
¡¡¤´¤¯Ã±½ã²½¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹¥½Û´Ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¯¶È²È¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã»´ü¤ÎÀÖ»ú¤è¤ê¤âµÞÀ®Ä¹¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤è¤ê¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ÎÁý²Ã¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÂç·¿²½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø14ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿ µ¯¶È²È¤È¤¤¤¦ËÁ¸±¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£