１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．５０ドル（＋１．４３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２４４．６ドル（＋６７．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１８２．４セント（＋１１５．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５５．７５セント（＋１７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９０．２５セント（＋７．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４２．７５セント（＋１３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．４２（＋５．２９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６１．５０ドル（＋１．４３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２４４．６ドル（＋６７．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１８２．４セント（＋１１５．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５５．７５セント（＋１７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９０．２５セント（＋７．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４２．７５セント（＋１３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．４２（＋５．２９）
出所：MINKABU PRESS