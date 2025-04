優秀なリーダー、一流のパフォーマーほど「睡眠時間」が長いワケ…「1万時間の法則」の本質を知ろう

忙しい毎日を送っている人が、つい軽視してしまいがちな「睡眠」。しかし、睡眠不足がパフォーマンス低下をもたらすこと、そしてたっぷり眠ることが脳の機能を高め、生産性を上げることが科学的にわかってきた。発売から10年以上たった今なお、多くの人に読み継がれているベストセラー、『エッセンシャル思考』の著者として知られるグレッグ・マキューン氏が、私たちにとって睡眠がいかに重要かを説く。

一流のバイオリニストは睡眠時間が長い

なぜ人は、貴重な睡眠をすぐに削ろうとするのだろうか?

睡眠を削ればもっと働ける、と考えているのかもしれない。数々の証拠が、それとは逆の結果を示しているというのに。

マルコム・グラッドウェルが提唱した「1万時間の法則」をご存知だろうか。心理学者のK・アンダース・エリクソンがおこなった調査で、一流のバイオリニストは普通の生徒よりも練習時間が格段に多いという事実が明らかになった。

*K. Anders Ericsson, Ralf Th. Krampe, and Clemens Tesch-Romer, “The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance,” Psychological Review 100, no.3 (1993): 363-406.

この発見は「生まれつきの天才」という神話を打ち砕き、集中した質の高い練習こそが一流を生み出すという新たな考え方を世の中に広めた。

ただし、この発見は、とにかく量をこなそうという非エッセンシャル思考にきわめて近いものでもある。「1万時間」という数にとらわれ、質を考慮せずに時間ばかりをだらだらと引き延ばす人も出てきてしまった。

あまり注目されていないが、この調査ではもうひとつの重要な事実が明らかになっている。一流のバイオリニストはよく練習するだけでなく、よく眠るという事実だ。

エリクソンの調査によると、一流のバイオリニストは、1日平均8.6時間の睡眠をとっている。アメリカの平均より1時間長い数字だ。さらに、彼らは週に平均で2.8時間の昼寝をしている。これはアメリカの平均より2時間長い。

エリクソンらはこの事実から、睡眠が一流パフォーマーたちの並外れた集中力を支えているのだと結論した。ただ長時間練習しているのではない。たっぷり休養することで、1時間あたりの練習効果を最大限に高めているのだ。

睡眠不足は「酔っぱらい」と同じ?

ハーバード・ビジネス・レビュー誌は「睡眠不足は企業リスクである」という記事を出し、睡眠不足がパフォーマンス低下をもたらす事実を紹介している。

記事を書いたのはハーバード・メディカルスクール教授のチャールズ・A・ツァイスラー。彼は睡眠不足を酒の飲みすぎになぞらえ、1日の徹夜や1週間の4〜5時間睡眠によって「血中アルコール濃度0.1%分に相当する機能低下」が起こると説明する。

「酔っぱらいを見て『いつも酔っているなんてさすが働き者だ!』と言う人はいないだろう。それなのに、睡眠を削っている人はなぜか働き者だと評価される」

*Charles A. Czeisler, “Sleep Deficit: The Performance Killer,” interview by Bronwyn Fryer, Harvard Business Review, October 2006.

睡眠には、体を休めるだけでなく、脳をリフレッシュさせる役目がある。ドイツのリューベック大学の研究でも、十分な睡眠は脳の機能を高め、問題解決能力をアップさせるという結果が出ている。

ネイチャー誌に掲載されたこの研究は、100人の被験者に数字クイズを解いてもらうというものだ。一筋縄ではいかないクイズで、「隠れた暗号」に気づかなければ解けないようになっている。

*Ullrich Wagner et al., “Sleep Inspires Insight,” Nature 427 (January 22, 2004): 352-55. さらにこの主張を裏付ける研究結果は次の記事を参照。Michael Hopkin, “Sleep Boosts Lateral Thinking,” Nature online, January 22, 2004.

被験者は2つのグループに分けられ、一方は8時間ゆっくり眠れるが、もう一方は何度も睡眠の邪魔をされた。そのあとで数字クイズを解かせたところ、8時間寝たグループの正答率は、眠れなかったグループの実に2倍だった。

なぜか? 研究者たちによると、私たちが眠っているあいだ、脳は膨大な情報の整理と再構築をおこなっている。だから、起きたときには神経の新たなつながりができて、より多様な解決策を見つけることが可能になる。一夜のうちに、答えがひらめきやすくなっているのだ。

まとまった睡眠がとれない人は、昼寝をするだけでもいい。アメリカ科学アカデミー紀要に掲載されたレポートによると、レム睡眠が一度でもあれば、脳はバラバラな情報を統合することができる。たとえ短時間の眠りでも、世界をより深く洞察できるようになるということだ。

このように眠りは、私たちの能力を引き出し、短時間でより良い成果が出せるようにしてくれる。

睡眠が新たなステータスシンボルに

世の中では相変わらず睡眠が軽視されているが、流れは少しずつ変わっている。多忙な業界の優秀なリーダーたちが、8時間睡眠をアピールするようになってきたからだ。彼らは良質な眠りが大きな競争優位性を生むという事実を見抜いている。

アマゾン創業者ジェフ・ベゾスは、眠りの効用をこう語る。

「注意力が高まり、思考が明晰になります。8時間眠った日は、ずっと調子がいいですね」

またネットスケープを開発したマーク・アンドリーセンは、日付が変わるまで働いて翌朝7時には起きるという生活をしていたが、もっと睡眠をとるように生活を改めた。

「昔は1日中眠くて、早く帰って眠りたいということばかり考えていました」

それが今では、「少なくとも7時間は眠らないと駄目ですね。6時間では足りないし、5時間だと明らかに支障が出る。4時間のときはゾンビ状態です」。

休日には12時間以上眠ると言う。「よく眠るとパフォーマンスが全然違うんですよ」

ウォール・ストリート・ジャーナル紙は「睡眠は成功者の新たなステータスシンボル」という記事で、こうした起業家たちを紹介している。

*Nancy Ann Jeffrey, “Sleep Is the New Status Symbol For Successful Entrepreneurs,” Wall Street Journal, April 2, 1999, http://online.wsj.com/article/SB923008887262090895.html.

「もはや疑問の余地はない。多忙なストレス社会のアメリカでは、睡眠が新たなステータスシンボルとなっているのだ。かつては根性なしとののしられたものだが――80年代には『ランチは負け犬のもの』『睡眠は子供のもの』と叫ばれていた――今では睡眠こそが優秀さの証であり、クリエイティブな経営者の必須アイテムなのである」

またニューヨーク・タイムズ紙に掲載された記事では、元リーマン・ブラザーズCFOのエリン・カランが次のように語っている。

「会社のパーティーで、同僚が夫に私のことをたずねたんです。『奥さんは週末何をしているんですか、カヤックとロッククライミングをこなしたあとでハーフマラソンですか?』と。普段の働きぶりを見て、そんなふうにからかうんですね。

でも夫は首を振って、『寝てますよ』と答えました。事実です。仕事に追われていないときは、とにかく眠って、次の週に備えるんです」

*Erin Callan, “Is There Life After Work?,” New York Times, March 9, 2013, www.nytimes.com/2013/03/10/opinion/sunday/is-there-life-after-work.html?_r= 0.

たっぷり眠ることが会社の利益になる

もしもあなたの会社に「眠らない奴がえらい」という風潮があるなら、睡眠の効用を宣伝してみてはどうだろう。たっぷり眠れば生産性が上がり、創造性がアップして、病気のコストも減る。どう考えても、会社の利益になるわけだ。そうやって説得すれば、上司や人事部の意識も変わり、眠りを推奨してくれるかもしれない。

チャールズ・A・ツァイスラーは先ほどの記事で、企業の生産性を上げるために「夜のフライトで帰ってきた翌日は出社禁止」「残業した場合、翌日は出社時間を遅くする」といったルールを提唱している。社員という資産を守ることが、会社の利益のためにも重要なのだ。

私は最近、取材のためにグーグル本社を訪れ、有名な「昼寝ポッド」を体験してきた。

カプセル型宇宙船を思わせる白い球体の中で、深くリクライニングした体勢になる。上半身はカバーされているが、完全には隠れていない状態だ。半ば周囲を意識しながら、だんだん眠りが近づいてくる。

そして30分後、ポッドが震えてやさしく起こしてくれる。深く眠りすぎないので、自然に目を覚ますことが可能だ。

昼寝ポッドに入ったあとは、生き返ったようにすっきりしていた。すべてがクリアで、頭がどこまでも冴えていた。

グーグルの社員は、カレンダーに登録すればいつでも昼寝ポッドを使うことができる。

週にどれくらいの人が使うのかと見てみたら、予約は1件しか入っていなかった。もっと活用されてもよさそうなものだ。それでも、昼寝ポッドがあるというだけで、「睡眠重視」という企業のメッセージになっていると思う。

