【ジーユー】ポケモンをピクセルアートで表現した、スペシャルコレクションが登場!

ジーユーでは、世界中で愛され続けているポケモンとのスペシャルコレクションを、2025年4月25日(金)より、ジーユー店舗および公式オンラインストアにて発売いたします。「ポケモンとの出会い」と「冒険」をテーマに、ポケモンをピクセルアートで表現したキュートなコレクションを発売。懐かしさを感じるカントー地方のポケモンが登場します。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

ポケモンとのスペシャルコレクションが登場

世界中で愛され続けているポケモンとのスペシャルコレクションが、4月25日(金)から店舗および公式オンラインストアで展開されます。

メンズには、「ポケモンとの出会い」をテーマに、懐かしさを感じるカントー地方のポケモンをデザインしたアイテムが登場。

キッズには、「冒険」をテーマにした、毎日の通学やレジャーなどでも活躍してくれるアイテムを展開します。ラウンジセットも必見なので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

【ポケモン】スペシャルコレクションの詳細

メンズ

Tシャツやソックス、下着、サコッシュなど、「ポケモンとの出会い」をテーマにしたカジュアルなウエアが登場。ポケモンを刺繍したキュートなアイテムも必見です。

キッズ

「冒険」をテーマにした、収納するとモンスターボールのデザインになるパーカーや、ドライ機能が付いたアクティブショーツなどを展開。

ポケモンとのスペシャルコレクションを手に取ってみて

ジーユーから発売される、「ポケモンとの出会い」と「冒険」をテーマにした、ポケモンとのスペシャルコレクションをご紹介しました。

懐かしさを感じる、カントー地方のポケモンをデザインしたアイテムがメンズから登場。メッシュキャップやアクティブショーツなど、毎日の通学などで使えるアイテムはキッズから登場します。

ポケモンのファンは必見なので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。