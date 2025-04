²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬ºÇ½ªÀï¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤12ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¡Ä¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Ï8°Ì¤Ç¥×¥ìー¥¤¥ó¤Ø

4月14日(現地時間13日)、メンフィス・グリズリーズがホームのフェデックス・フォーラムでダラス・マーベリックスと対戦した。

グリズリーズはジャ・モラントをはじめ、ジャレン・ジャクソンJr.やザック・イディーなど主力がそろって欠場。10-15で迎えた第1クォーター開始4分18秒、ツーウェイ契約を結ぶ河村勇輝にも出番が訪れた。

河村は第1クォーター残り4分15秒にキャム・スペンサーの3ポイントシュートをお膳立てすると、同3分39秒に自身も長距離砲を成功。同1分3秒にも3ポイントを沈めた。

ハイライトは第2クォーター残り4分4秒からのプレー。センターライン付近でカイ・ジョーンズからボールを奪うと、ノールックでマービン・バグリー3世にパスを送り、ダンクを演出した。

28分5秒のプレータイムで3本の3ポイントを含むキャリアハイの12得点5アシスト5リバウンドに1スティールをマーク。132-97の快勝に貢献した。

グリズリーズはウェスタン・カンファレンス8位の48勝34敗でレギュラーシーズンを終了。他会場の結果を受け、ゴールデンステイト・ウォリアーズとのプレーイン・トーナメントに進むことが決まった。

■試合結果



メンフィス・グリズリーズ 132-97 ダラス・マーベリックス



MEM|38|29|37|28|=132



DAL|28|26|21|22|=97

YUKI OVER HIS HEAD ON A DIME😱 pic.twitter.com/UWC4S69oAw

- NBA (@NBA) April 13, 2025