¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬´¶ÅÅ¤è¤ê¤âÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¤Ê¤Î¤Ë¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê69¡Ë¤¬13Æü¡¢¹âÅÄ½ã¼¡¡Ê78¡Ë¤ÈMC¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°11»þ40Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¾×·â¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¡¢±ü¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò·üÌ¿¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡ÖµíÆýÂ¿¤¤¤Í¡£µíÆý¤Ï¿·¤·¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡£»ä¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ö¸÷Åô¡¢ÄäÅÅ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¢¤ó¤Í¤ó¡×¤È¼«Çò¤·¤¿¡£
ÃÎ¤é¤ó¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Å¹°÷¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼êÁ°¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤é¡£±ü¤¬¤¤¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ë¿ÍÌ¾¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³°¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¤Î¤Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¥¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤ä¤í¡×¤È¥»¥ë¥Õ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤¿¡£
FUJIWARAÆ£ËÜÉÒ»Ë¤«¤é¡Ö¤è¡¼¡¢´¶ÅÅ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£´í¤Ê¤¤¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö´¶ÅÅ¤Ï¤»¡¼¤Ø¤ó¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£