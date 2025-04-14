¡Ö¤Ê¤¼¤«±¿¤¬¤¤¤¤¿Í¡×¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¿¤Ã¤¿4Ê¸»ú¤Î³µÇ°¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¤Ê¤¼¤«±¿¤¬¤¤¤¤¿Í¡×¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¿¤Ã¤¿4Ê¸»ú¤Î³µÇ°¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£
¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ëµ©Âå¤Îµ¯¶È²È¡¢º´Æ£¹ÒÍÛ»á¡£¿ô¡¹¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤ËÀÜ¤·¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤âÂÎ·Ï²½¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í»¡¤·¤¿Ä¶¡¦´üÂÔºî¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê¸å¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¡£ÎáÏÂ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°æ¾å¾°Ìï¡¢Æ£°æÁïÂÀ¡Ä¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤¬¿¼·¡¤ê¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥¹¥Ã¥¥êÀ°Íý¤Ç¤¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¡Ö¥¿¥À¾è¤ê¡×¤ò¤·¤è¤¦
¡¡À®¸ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö±¿¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«±¿¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡Ö¥¿¥À¾è¤ê¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¿¤Ã¤¿4Ê¸»ú¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢À®²Ì¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥À¾è¤ê¡×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ¸¤¸¡¢ËÜ¿Í¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÍ½ÁÛ³°¤ËÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¿¥À¾è¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë´ðÈ×¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÃæÎ©Åª¤Ê°ÕÌ£¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯ÆÈ¼«À¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡µ¬³Ê³°¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ù¤¾èÂ§¡×¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ë¿È¤ò°Ü¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ù¤¾èÂ§¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¼Ô¤¬¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥×¤¬Ìµ¸Â¤ËÈ¯À¸¤·¡¢»Ø¿ô´Ø¿ôÅª¤ÊÀ®²Ì¤¬Ã»´ü´Ö¤ÇÉñ¤¤¹þ¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë´ðÈ×¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î´ðÈ×¤È¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ê¤É²¿¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸½Âå¤ÇºÇ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤¬¡¢¡ÖSNS¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡YouTube¤äInstagram¤Ê¤É¤ò»È¤¨¤Ð¡¢°ì½Ö¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î²¿½½²¯¿Í¤Ë¼«Ê¬¤Î³èÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤äÆ°²è¤¬¥Ð¥º¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨º³ºÙ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÌë¤Ç²¿½½Ëü¿Í¡¢²¿É´Ëü¿Í¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬Æü¾ïÅª¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°ìÅÙ¤Ç¤â³È»¶¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸Ä¿Í¤Ç´°Á´¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÃÂê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¿Íµ¤¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ö·Á¤Ç¡¢Í½´ü¤»¤Ì³ÈÂç¤¬Â³¤¡¢ÃÏµå¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¿Í¡¹¤ä¡¢¼«Ê¬¤¬Æ´¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ðÈ×¡×¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹
¡¡¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆÈ¼«À¡×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ðÈ×¡×¤ò¤æ¤ë¤¯¥Õ¥ë³èÍÑ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸½ºß¤Î¥È¥Ã¥×¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬YouTube¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¾è¤é¤º¡¢¼«Á°¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÆÈ¼«¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ê½Ð¤»¤Æ¤â¡¢¥¼¥í¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÁýÀß¤¹¤ë¥³¥¹¥È¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏYouTube¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡Ö¥¿¥À¾è¤ê¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®¸ù¤·¡¢YouTube¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö¥¿¥À¾è¤ê¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Áê¸ß°ÍÂ¸¤Î´Ø·¸¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î»ÑÀª¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¤´¼«¿È¤Î»Å»ö¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1986Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2007Ç¯¤ËIT´ë¶È¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢À¤³¦8¥õ¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£2015Ç¯¤Ë20Âå¤ÇÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ë±§Ãè³«È¯¤òÌÜÅª¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤òÁÏ¶È¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËSNS¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¤È±§Ãè³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Ï¡¢±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢JAXA¤ä¹ñÏ¢¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡ÖForbes¡×¤Î30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë30¿Í¡ÊForbes 30 Under 30 Asia¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¯YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´Æ£¹ÒÍÛ¤Î±§Ãè²ñµÄ¡×https://youtube.com/@ka2aki86 ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£