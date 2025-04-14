ºÊÉ×ÌÚÁï¡ß¹À¥¤¹¤º¡ß·¦ÅÄÀµ¹§¡ß±Ê»³±ÍÂÀ¡¢4¿Í¤Î¡Éº²¤Î¶«¤Ó¡É¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¡ª¡¡±Ç²è¡ØÊõÅç¡ÙÆÃÊó¡õºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¸Î¶¿¡¢Êõ¤ÎÅç¤ò¼è¤êÌá¤»¡×¤È¤¤¤¦4¿Í¤Î¡Éº²¤Î¶«¤Ó¡É¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤ÈºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë3¼ï¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¸Î¶¿¡¢Êõ¤ÎÅç¤ò¼è¤êÌá¤»¡×¡½¡½±Ç²è¡ØÊõÅç¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Àï¸å²Æì¤òÉñÂæ¤È¤·¤Æ»Ë¼Â¤Ëµ¤µ¤ì¤Ê¤¤¿¿¼Â¤òÉÁ¤¡¢Âè160²óÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢Âè9²ó»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¾Þ¡¢Âè5²ó²Æì½ñÅ¹Âç¾Þ¤Î»°´§¤Ëµ±¤¤¤¿¿¿Æ£½ç¾æ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤Ë¤è¤êÆüÊÆ¶¦Æ±À½ºî¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢1952Ç¯¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¡£ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÊª»ñ¤òÃ¥¤¤¡¢º¤µç¤¹¤ë½»Ì±¤é¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥°¥¹¥¯¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ä¥Þ¥³¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¡¢¥ì¥¤¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î±ÑÍºÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥ª¥ó¡Ê±Ê»³±ÍÂÀ¡Ë¡£¤¤¤Ä¤«¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤Àï²Ì¡×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ëÈà¤é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë½±·â¤ÎÌë¡¢¥ª¥ó¤Ï¤³¤Ä¤¼¤ó¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Í¥ª¥ó³¹¡¢ÉÔµÈ¤Ê¹õ±ì¤ò¤¢¤²¤ÆÍî²¼¤¹¤ë·³ÍÑµ¡¡¢²£Å¾¤·±ê¾å¤¹¤ë¼Ö¡¢ÅÜ¤ì¤ë·²½°¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¥°¥¹¥¯¡¢¥ä¥Þ¥³¡¢¥ì¥¤¡¢¥ª¥ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡É¤Þ¤Ê¤¶¤·¡É¤¬¸òº¹¡£ÉÔ°Â¤È¶²¤ì¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¥°¥¹¥¯¡¢Èá¤·¤ß¤ò¤³¤é¤ì¤¤ì¤Ê¤¤¥ä¥Þ¥³¡¢¹Ó¤Ö¤ê¶½Ê³¤¹¤ë¥ì¥¤¡¢¾Ã¤¨¤¿±ÑÍº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ó¤Î¿ÀÈëÅª¤Ê»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢°ìÀÚ¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë4¿Í¤ÎÀ¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¶«¤Ó¤¬¤³¤À¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë3¼ï¤â²ò¶Ø¡£¡Ö¤¢¤Îº¢¡¢²Æì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¹â¤¹¤®¤ë¶õ¤ËÉé¤±¤¸¤È¿Ê¤à4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢±ÑÍº¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤ËÌöÆ°¤¹¤ë¥ª¥ó¤ÎÇØÃæ¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¸Î¶¿¡¢¡ÈÊõ¤ÎÅç¡É¤ò¼è¤êÌá¤»¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤òÌÏº÷¤¹¤ë¥°¥¹¥¯¡¢¥ä¥Þ¥³¡¢¥ì¥¤¤Î»Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤´¤È¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ï¡¢9·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¸Î¶¿¡¢Êõ¤ÎÅç¤ò¼è¤êÌá¤»¡×¡½¡½±Ç²è¡ØÊõÅç¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Àï¸å²Æì¤òÉñÂæ¤È¤·¤Æ»Ë¼Â¤Ëµ¤µ¤ì¤Ê¤¤¿¿¼Â¤òÉÁ¤¡¢Âè160²óÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢Âè9²ó»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¾Þ¡¢Âè5²ó²Æì½ñÅ¹Âç¾Þ¤Î»°´§¤Ëµ±¤¤¤¿¿¿Æ£½ç¾æ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤Ë¤è¤êÆüÊÆ¶¦Æ±À½ºî¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Í¥ª¥ó³¹¡¢ÉÔµÈ¤Ê¹õ±ì¤ò¤¢¤²¤ÆÍî²¼¤¹¤ë·³ÍÑµ¡¡¢²£Å¾¤·±ê¾å¤¹¤ë¼Ö¡¢ÅÜ¤ì¤ë·²½°¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¥°¥¹¥¯¡¢¥ä¥Þ¥³¡¢¥ì¥¤¡¢¥ª¥ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡É¤Þ¤Ê¤¶¤·¡É¤¬¸òº¹¡£ÉÔ°Â¤È¶²¤ì¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¥°¥¹¥¯¡¢Èá¤·¤ß¤ò¤³¤é¤ì¤¤ì¤Ê¤¤¥ä¥Þ¥³¡¢¹Ó¤Ö¤ê¶½Ê³¤¹¤ë¥ì¥¤¡¢¾Ã¤¨¤¿±ÑÍº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ó¤Î¿ÀÈëÅª¤Ê»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢°ìÀÚ¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë4¿Í¤ÎÀ¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¶«¤Ó¤¬¤³¤À¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë3¼ï¤â²ò¶Ø¡£¡Ö¤¢¤Îº¢¡¢²Æì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¹â¤¹¤®¤ë¶õ¤ËÉé¤±¤¸¤È¿Ê¤à4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢±ÑÍº¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤ËÌöÆ°¤¹¤ë¥ª¥ó¤ÎÇØÃæ¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¸Î¶¿¡¢¡ÈÊõ¤ÎÅç¡É¤ò¼è¤êÌá¤»¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤òÌÏº÷¤¹¤ë¥°¥¹¥¯¡¢¥ä¥Þ¥³¡¢¥ì¥¤¤Î»Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤´¤È¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ï¡¢9·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£