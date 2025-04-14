ILLIT¡ÖINGALIVE¡×¥ì¥«¥Ú¤Ç¥¥å¡¼¥È¤µÊü¤Ä¡¡¡ÖAlmond Chocolate¡×¿¶ÉÕ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼
ILLIT
ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬12Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤²»³ÚÈÖ¡ÖSBS¿Íµ¤²ÎÍØ¡×¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØINGALIVE ¡ÈUNI-CON¡É in TOKYO DOME¡Ù¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡ËËÜ¸ø±éÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¿·¶Ê¡ÖAlmond Chocolate¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMOKA¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ØINGALIVE ¡ÈUNI-CON¡É in TOKYO DOME powered by SBS INKIGAYO¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤²»³ÚÈÖ¡ÖSBS¿Íµ¤²ÎÍØ¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£°ìºòÇ¯¤ÎÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢ºòÇ¯¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤éÁõ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¡£ZEROBASEONE¡¢NCT DREAM¤Ê¤É¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£