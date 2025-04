【KAI、ATEEZ、ZB1、TWS…】INGALIVE“UNICON”DAY1の詳細レポをCHECK！

4月12日(土)、13日(日)に東京ドームで開催された「SBS人気歌謡」の公開収録イベント『INGALIVE “UNI-CON” in TOKYO DOME powered by SBS INKIGAYO』。公演前に出演アーティストたちが登壇したレッドカーペットや公演の様子をお届け!50枚の写真とともにチェックしてくださいね。

韓国を代表する人気音楽番組「SBS人気歌謡」の公開収録イベント『INGALIVE “UNI-CON” in TOKYO DOME powered by SBS INKIGAYO』。

SEVENTEENを輩出したPLEDISエンターテインメントから2024年にデビューした6人組ボーイグループ・TWS(トゥアス)。 平均年齢18歳のフレッシュな魅力と高いパフォーマンス力を兼ね備え、“ボーイフッドポップ”と呼ばれる爽やかな世界観で注目を集めている。 デビュー曲「plot twist」は韓国の音楽番組で3冠を達成し、次世代K-POPを担う存在として期待されている。

Question 7月に日本デビューが発表されましたが、今の気持ちは?

DOHOON

「(日本語で)こうやって日本デビューして、いろいろな言語で僕たちの音楽をお聞かせできてうれしいです。

頑張って準備しているので期待してください!頑張ります!」

Question 今日のステージの見どころは?

KYUNGMIN

「(日本語で)今日のステージのために、僕たち一生懸命準備しました!

特に僕とJIHOONさんが一緒に準備した特別なパフォーマンスもあるので、ぜひ期待してください!」

TWSのステージは、JIHOONとKYUNGMINによるダンスブレイクから始まり、「plot twist」「If I'm S, Can You Be My N?」など、大人気曲を披露しました。