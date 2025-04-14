ÆüËÜ³¤·³¡ÉÈá·à¤ÎµðÂç¶õÊì¡É¡Ö¿®Ç»¡×¡¢¤½¤Î¡É¾×·âÅªÄÀË×¤Î½Ö´Ö¡É¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡Öµ¡³£²ÊÊ¬ÂâÄ¹¡¦»°±º¼£¸µ³¤·³¾¯º´¡×¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÀäË¾ÅªºÇ´ü¤Î½Ö´Ö¡×¡Ä¡ª
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î1944Ç¯11·î29Æü¡¢´°À®¤«¤é¤ï¤º¤«10Æü¸å¤ËÊÆÀø¿å´Ï¤ÎÍë·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¬Ì¨²¤ËÄÀ¤ó¤ÀÆüËÜ³¤·³¤ÎÈá·à¤ÎµðÂç¶õÊì¡Ö¿®Ç»¡×¡£¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼»¨»ï¡Ö´Ý¡×5·î¹æ¡ÖÁõ¹Ã¶õÊì¿®Ç»¡×ÆÃ½¸¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿®Ç»¡×¤ÎÈïÍë¤«¤éÄÀË×¤Þ¤Ç¤Î¾èÁÈ°÷¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉüµì³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¡Ö¿®Ç»¡×¤ÎçßÁõ¹©»ö¤«¤éÈïÍë¡¦ÄÀË×¤Þ¤Ç¤òÂÎ¸³¤·¤¿µ¡³£²ÊÊ¬ÂâÄ¹¤Î»°±º¼£¸µ³¤·³¾¯º´¤Î¼êµ¡ÖÉÔÄÀ¶õÊì¤Ï¤Ê¤¼ÄÀ¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
500¥¥íÇúÃÆ¤ËÂÑ¤¨¤ëÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤â¡¢Àø¿å´Ï¤Ë¤Ï¼å¤«¤Ã¤¿!?
¡Ö¿®Ç»¡×¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÀï´Ï¤È¤·¤Æ·×²è¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¡¼³¤Àï¤ÎÀï·±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤Î¶¯²½¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëË¢Ë÷¾Ã²Ð¥Ý¥ó¥×¤ÎÆÃÀß¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¥ó¥¯¤ÎËÉ¸æ¤Ê¤É¤ËÆÃÊÌ¤Î¹ÍÎ¸¤¬¤Ï¤é¤ï¤ì¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÉ¸æÀÇ½¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Ì£ÊýÈô¹Ôµ¡¤ÎÈ¿Ê¤¹¶·â¤Î´ðÃÏ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢500ÔÄøÅÙ¤ÎÇúÃÆ¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤âÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤º¡¢²ÐºÒ¤âËÉ¤²¤ë¤è¤¦ÅëºÜµ¡¿ô¤òÉáÄÌ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¤òËÉ¸æÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ë²ó¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤ÏÀø¿å´Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢¡Ö¿®Ç»¡×¤ÏÀø¿å´Ï¤Î¥×¥í¥Ú¥é²»¤òÃµÃÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿åÃæÄ°²»´ï¤ò´Ï¼ó¤ËÈ÷¤¨¡¢¤½¤Î¤Û¤«¿åÃæÃµ¿®µ·¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àø¿å´Ï¤ËÉÔ°Õ¤ò½±¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿åÃæÂ¬ÅªÊ¼´ï¤ÎÀÇ½¡¢¿åÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë²»ÇÈÅÁÇÅ¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ÊÃÊ¤ÎÃÙ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖµûÍë¤À¤Ê¡ª¡×¡¡µ¡³£¼¼¤Ç´¶¤¸¤¿Íë·â¤Î°ìÂç¥·¥ç¥Ã¥¯
¾¼ÏÂ19Ç¯8·î¡¢»ä¤Ï¹¾ÅÄÅç¤Î³¤·³Ê¼³Ø¹»¤Î¶µ´±·ó´Æ»ö¤«¤é¡¢¡Ö¿®Ç»¡×çßÁõ°÷¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£Åö»þ¡Ö¿®Ç»¡×¤Î¹©»ö´°À®Í½ÄêÆü¤Ï¾¼ÏÂ20Ç¯1·î15Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢3¥õ·î·«¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢19Ç¯¤Î10·î15Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¹©»ö¤ÏÃëÌë·ó¹Ô¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
¹©»ö´ü´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¹©»ö¤Î°ìÉô¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¾èÁÈ°÷¤Î¹Ò³¤·±Îý¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ÇÄÌ¾ï¹Ò³¤¤Ê¤é¤Ð¤È¤â¤«¤¯¡¢ÀïÆ®¤òÍ½´ü¤·¤Æ½Ð¹Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢11·î28Æü¸á¸å6»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è²£¿Ü²ì¤ò½Ð¹Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï¸á¸å11»þ¤´¤í±¦¼´¤ÎÃæ´Ö¼´¼õ¤¬²áÇ®¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼´¼¼¤Ë¤â¤°¤ê±þµÞ½èÃÖ¤ò»Ü¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌëÈ¾¤¹¤®¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤âÍî¤Á¤Ä¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¿·Â¤»þ¤Ë¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ç°¤Î¤¿¤á³ÆÉô¤ò¸«¤Æ²ó¤ê°Û¾ï¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤«¤é¡¢»Ø´ø½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¸Á°Éô¤Îµ¡³£¼¼¤Ë¤â¤É¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢29Æü¤Î¸áÁ°3»þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£3»þ13Ê¬¡¢°ìÂç²»¶Á¤È¤È¤â¤Ë·ãÆ°¤ò´¶¤¸¤¿¡£µûÍë¤À¤Ê¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÄ¾´Ñ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¶îÃà´Ï2ÀÉ¤Ë¤è¤ë±È¹Ò¤â¥ï¥¤¥ä¡¼ÀÚÃÇ¤Ç¼ºÇÔ
Íë·â¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¿¤«¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èï³²²Õ½ê¤¬±¦¸åÉô¤ÎÎäµÑµ¡¼¼¡¢µ¡´Ø²ÊÊ¼°÷¼¼ÉÕ¶á¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Á¥¤Î¿´Â¡Éô¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤ÆâÉô¤ÎËÉ¸æ¶è²è¤Î°ìÉô¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
·¹¼Ð¤Ï¹ï¡¹ÁýÂç¤·¤Æ¡¢±¦¤Ë13ÅÙ·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼çµ¡³£¡¢æ¥¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¦¤ÁÃíÇÓ¿å¤Î¸ú¤ÌÜ¤¬¸½¤ï¤ì¤Æ±¦7ÅÙ¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯³§¤Î´é¤ËÀ¸¿§¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ±¦µ¡³£¼¼¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤Ë¿»¿å¡¢ÃíÇÓ¿å»Ø´ø´±¤«¤é¤ÏÎÙÀÜ¶è²è¤«¤é¤Î¿»¿å¤ÇÈâ¤¬³«¤«¤ºÃ¦½ÐÉÔÇ½¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿å¤«¤µ¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤ÎÈáÊó¤¬Áê¤Ä¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¡¢°ìÈÖÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃíÇÓ¿å»Ø´ø´±¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£·¹¼Ð¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁýÂç¤·¡¢Â®ÎÏ¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÍî¤Á¤Æ¤¤¿¡£±¦µ¡³£¼¼¿»¿å¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Ïº¸¤Îµ¡³£¤Î¤ß¤Ç±¿Å¾¤ò¤Ä¤Å¤±¤ë¤Î¤ß¡£¤Þ¤¯¤ê¾å¤²¤¿Î¾ÏÓ¤ä´é¤«¤é¡¢Ìý´À¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¹ÔµÓ¤Î¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿®Ç»¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶îÃà´Ï2ÀÉ¡Ê¡Ö°ëÉ÷¡×¡ÖÉÍÉ÷¡×¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ±È¹Ò¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2¥¤¥ó¥Á¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¤ò²¿ËÜ¤«´¬¤¤¤Æ¥Ô¥ó¥ÈÄ¥¤ê¤Ä¤á¤Æ¤â6Ëü8000¥È¥ó¤ÎµðÂÎ¤Ï¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤«¤¨¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ä¡¼¤¬±Ô¤¤²»¤ò¤¿¤Æ¤ÆÀÚÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Àï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¤Î¡ÖÄÀË×¤Î½Ö´Ö¡×¤¬¡¢³¤·³¾åÅùÊ¼¤Î¡È¾×·â¼êµ¡É¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ä¡ª ÆüËÜ³¤·³¡È»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÀï´Ï¡É¤ÎºÇ¸å¡¢¡ÖÅ¾Ê¤¡×¡ÖÂçÇúÈ¯¡×¡Öµß½Ð·à¡×¤ÎÁ´ËÆ