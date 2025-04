写真家の菅原一剛氏による写真展「BROOM to BLOOM」が、青森県弘前市の重要文化財である旧第五十九銀行本店本館(青森銀行記念館)にて4月18日(金)から開催される。

弘前市で行われる「弘前さくらまつり2025」(4月16日~5月5日)に合わせて開催される写真展。

菅原氏は、弘前の廃棄物処理現場(青南商事)にて、廃棄物が適切に解体・分類・加工され、「資源」として生まれ変わった姿に美しさを感じ、20年にわたり廃棄物を撮影し続けてきたという。

その中でも、最も歴史が古いリサイクル素材であり、高いリサイクル率を誇る「鉄」に着目。断裁され処理を終えた鉄塊を、1億5,000万画素の高精細なカメラを用いて撮影した。

作品では、特殊な印刷技術を駆使し、立体感とそこにあるかのような存在感を湛えた写真表現を実現。

同展では、鉄の「再生」をテーマとした、1,500×1,875mmの大型の作品8点を展示する。

なお、旧第五十九銀行本店本館(青森銀行記念館)の洋風建築のしつらえに合わせた額装を用いるという。

日本という国は、文化や生活のなかに「再生」という概念が色濃く根付いている。暮らしのなかに息づく再生のすがたはとても美しい。

これまでリサイクルというと、そのシステムと過程すべてにおいて“処理”という捉えられ方が主だったが、これからのリサイクルは、むしろ“生み出す”という能動的な作業となるはずだ。これこそがリサイクルの新しいかたちと思われる。

だからぼくはこれからも、リサイクルという行為のなかで、ほんの小さなこと、ほんの小さなはじまりだとしても、そこから生まれるひとつの「BLOOM=咲く」が生まれる瞬間とそのすがたに、自身のまなざしをよりしっかりと向けていきたいと思っている。

もう一度、すべてをやり直すために。

“BROOM=ほうき”から“BLOOM=咲く”へ

作家コメント

展示作品を含む、96点を収めた写真集「DUST MY BROOM2」(株式会社赤々舎/5,500円)が発売中。

会場

旧第五十九銀行本店本館(青森銀行記念館)

開催期間

2025年4月18日(金)~5月5日(月)



開催時間

9時30分~18時00分



休館日

火曜日



入館料

高校生以上200円(団体100円)、小・中学生100円(5人以上無料)



鑑賞料

無料



主催

菅原一剛写真展実行委員会



協賛

株式会社青南商事



後援

作者プロフィール

東奥日報社 陸奥新報社 青森放送 青森テレビ 青森朝日放送 エフエム青森 FMアップルウェーブ

1960年生まれ。大阪芸術大学芸術学部写真学科卒。早崎治氏に師事後、フランスにて写真家として活動を開始。1996年に撮影監督を務めた映画『青い魚』は、ベルリン国際映画祭にて上映される。 2005年ニューヨークのPace/MacGill Gallery にて開催された『Made In The Shade』展にロバート・フランク氏と共に参加。同年、アニメ『蟲師』のオープニングディレクターを務めるなど活動は多岐に渡る。2023年、植物分類学者牧野富太郎博士の植物標本写真を作品とした写真集『MAKINO 植物の肖像』(北隆館)を刊行し、高知県立牧野植物園にて企画展を開催。2024年、廃棄物を撮影した写真集『DUST MY BROOM2』(赤々舎)を刊行し、韓国にて個展を開催。大阪芸術大学客員教授。日本赤十字社永年カメラマン。