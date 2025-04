歌手の工藤静香が14日、55歳の誕生日を迎え、長女のフルート奏者でモデルのCocomi(23)、次女のモデルで女優のKoki,(22)から祝福の言葉が贈られた。

2人とも誕生日になった0時ちょうどにインスタグラムのストーリーズを投稿。

Cocomiは幼少期の自身と工藤の2ショット写真を投稿し「はっぴっぽー @Kudo shizuka」とつづった。

また、「海外の仕事で長期間いない」(工藤)Koki,も、工藤と愛犬、工藤の描いた絵の写真を投稿し「Happy Birthday to the best mum in the world」(世界一素敵なお母さん、お誕生日おめでとう)とつづり、ハートマークを6つ添えた。

工藤は00年に俳優の木村拓哉と結婚。01年5月にフルート奏者でモデルのCocomi、03年2月にKoki,が誕生した。