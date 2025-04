ビーコン式で解く！　TOEIC(R) の文法・語彙難問ドリル　 -- 動詞の変化形が選択肢に並んだ「動詞問題」編【ラジオビジネス英語】

TOEIC® L&RテストのPart 5では、4択の穴埋め問題形式で文法や語彙の知識が問われます。ハイスコアを獲得するには、上級者の苦手なポイントに的を絞った難問対策が有効です。英語力の底上げとスコアアップが同時に実現できるビーコン式メソッドで、ハイスコアを達成させましょう。



今回取り上げるのは、ある動詞の変化形が選択肢に並んだ動詞問題。適切な動詞の形を選ぶには、1主語と動詞の対応、2時制、3態の3つの観点を整理しておくことが大切です。また、動詞の語法の知識が問われることもあります。ハイスコアを目指すには、分詞構文の表す「時」や、準動詞の用法などに注意しましょう。

動詞問題

次の英文の空所に入る最も適切なものを(A)~(D) から1つ選びましょう。

※英文の訳と解答解説は、問題3の後に掲載しています。

1. ------- in the latest issue of a famous magazine, Poppin Roll Café is attracting more customers compared to last quarter.



(A) Having been featured

(B) Being featured

(C) Featuring

(D) To feature





2. SwiftPlus Cosmetics’ new policy will require that all employees ------- to work at least once a week.



(A) to report

(B) report

(C) reporting

(D) will be reporting

3. The manager in the production department made it a priority to address issues ------- professional advice.



(A) requires

(B) requiring

(C) required

(D) to be required



英文の訳と解答解説

1. 正解(A)

有名な雑誌の最新号で特集されたため、Poppin Rollカフェは前四半期と比べてより多くの顧客を引き付けています。

解説 適切な分詞構文の形を選ぶ問題。まず、feature「~を特集する」の適切な「態」を考える。分詞構文の主語は文の主語と一致するので、ここでは「Poppin Rollカフェが特集された」という意味になる、受動態が適切だとわかる。したがって、正解候補は(A)と(B)の2つ。次に、分詞構文が示す「時」を考えると、「特集された」のは、文の出来事よりも前の出来事だと判断できる。よって、受動態の完了形の分詞構文である(A)が正解。

(B)は分詞構文と文の表す「時」が同じになるため、不自然。(C)の現在分詞は能動態を表すため、文意に合わず不適切。(D)はto不定詞。



2. 正解(B)

SwiftPlus 化粧品会社の新しい方針では、全従業員が少なくとも週に1回出社することを求めています。

解説 SwiftPlus Cosmetics’ new policyが文全体の主語、will requireが述語動詞である。require「~を要求する」は、〈require (that) S’ V’〉で「S’がV’することを要求する」という意味を表し、この場合that節の中では動詞の原形を使う。all employeesがthat節の主語、空所はthat節の動詞に当たる。よって、動詞の原形である(B)が正解。

(A)のto不定詞と、(C)の動名詞または現在分詞は、いずれも準動詞と呼ばれるもので、文の動詞として使うことができない。(D)は未来進行形。



3. 正解(B)

製造部門のマネージャーは、専門家の助言を必要とする問題に対処することを最優先にしました。

解説 空所がなくても第5文型SVOCの文が完成しているため、空所には直前の名詞issuesを修飾する語句が入ると判断できる。「~する」という能動の意味を表す現在分詞の(B)を入れると、issues requiring professional adviceで「専門家の助言を必要とする問題」となり、文意が通る。よって、(B)が正解。

(C)の過去分詞と、(D)のto不定詞の受動態も名詞を修飾することはできるが、どちらも「~される」という受動の意味を表すため、ここでは文意が通らない。(A)の三人称単数現在形は文の述語動詞となり、名詞を修飾することはできないため不適切。



