¡Ú£Ä£å£Î£Á¡ÛÁá¤¯¤â£³ÅÙÌÜ¤Î±«Å·Ãæ»ß¡Äà±«ÃËá»°±º´ÆÆÄ¤¬¼¨¤·¤¿¹âÅÙ¤ÊÂÐ½èË¡¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤Ï¸½Ìò»þÂå¤«¤é¡Ö±«ÃË¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢£±£³Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï±«¤Î¤¿¤áÃæ»ß¡££±£±Æü¤Î¹ß±«¥Î¡¼¥²¡¼¥à¤â´Þ¤á¡¢º£µ¨£±£²»î¹ç¤ÇÁá¤¯¤â£³ÅÙÌÜ¤Î±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Å·¸õ¤Ï¤³¤Á¤é¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£¼¡¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤°¤µ¤ÞÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£¤³¤ÎÆüÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿Åì¤Ï£±£µ¡Á£±£·Æü¤Îµð¿Í£³Ï¢Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ÏÃ»¤¯¤Æ¤âÃæ£¹Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥¹¥é¥¤¥É¤·¤¿¤ê¡¢¡ÊÅÐÈÄ¤¬¡ËÈô¤ó¤Ç´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤ê¡¢±«¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡£¤½¤³¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤¬¥×¥í¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë»°±º´ÆÆÄ¼«¿È¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é¡Ö±«ÃË¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤¡£¼«¤é¤Î°úÂàÅÐÈÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£²£°£±£¶Ç¯¤Î»î¹ç¤â±«¤Ç±ä´ü¡£¡Ö±«ÃË¡¢»°±ºÂçÊå¤Î¤»¤¤¤Ç½ç±ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÖÄ¹¼«¤é¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ëà¤ª¤ï¤Óá¤·¤¿¤³¤È¤Ïº£¤â¸ì¤êÁð¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ËÜµòÃÏ¡¦²£ÉÍ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÅû¹á¤ÎÉüµ¢²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢»°±º´ÆÆÄ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Æü¤â±«¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤Ë±«¤ò¹ß¤é¤»¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö±«ÃË¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îà±«ÂÐ½èË¡á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£²þ¤á¤Æ»°±º´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÁ´Á³¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ê»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Áê¼êÂÇ¼Ô¤Ï±«¤¬·ù¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¤½¤Î±«¤Î¸ú²Ì¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡´ÊÃ±¤Ê¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÅÚº½¹ß¤ê¤Ç¤â¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤Û¤É¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ìÁêÅö¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£±«¤¬¶ì¼ê¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¸«½¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£