¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û°ÂÅÄÍ´¹á¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÀ©¤·£²¾¡ÌÜ¡¡à¹ñÆâÍ¥Àèá¤Î¥×¥é¥Á¥ÊÀ¤Âå¤¬¡ÖµßÀ¤¼ç¡×¤Ë
¡¡¤Þ¤µ¤ËµßÀ¤¼ç¤À¡ª¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×ºÇ½ªÆü¡Ê£±£³Æü¡¢ºë¶Ì¡¦ÀÐºä£Ç£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¡¢£±º¹£²°Ì¤«¤é½Ð¤¿°ÂÅÄÍ´¹á¡Ê£²£´¡á£Î£Å£Ã¡Ë¤¬ÄÌ»»£¹¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤À£³¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¾¡Íø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼ËÜ³Ê»²Àï¤Î°Õ¸þ¤Ï¤Ê¤·¡£à¹ñÆâÍ¥Àèá¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ç¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ê£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¡Ë¤â²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤½¤¦¤À¡£
¡¡±«Ãæ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ªÆü¡£Àµµ¬¤Î£±£¸¥Û¡¼¥ë¤ò£·£±¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¾¡Éé¤Ï²ÏËÜ·ë¡Ê£²£¶¡á¥ê¥³¡¼¡Ë¡¢¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÃæÂ¼¿´¡Ê£±£¹¡á¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×£È£Ä¡Ë¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê£±£¸ÈÖ¥Ñ¡¼£´¤Î·«¤êÊÖ¤·¡Ë¤ØÆÍÆþ¤·¤¿¡££±¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ËÃæÂ¼¤¬Ã¦Íî¤¹¤ë¤È¡¢²ÏËÜ¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¡£·èÃå¤Ï£´¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£°ÂÅÄ¤Ï£²ÂÇÌÜ¤ò£²¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ñ¡¼¤È¤·¡¢¥Ñ¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÏËÜ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤«¤é¥×¥í¤Î»î¹ç¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Âç´ï¤ÎËÜ³Ê²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£°ÂÅÄ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Á°È¾Àï¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£Á°È¾Àï¤Ç¤â¤¦¾¯¤·Í¥¾¡Áè¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸¥×¥é¥Á¥ÊÀ¤Âå¡Ê£²£°£°£°Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Î¸Å¹¾ºÌ²Â¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡Ê¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ¥Ä¥¢¡¼¹Ô¤¤Ø¤Ï¾Ã¶ËÅª¤À¡£¡Ö¡Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤Ç³¤³°¡Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤ÏÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£º£¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤Áª¼ê¤Î¹ñÆâ»Ö¸þ¤Ï£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÏ¯Êó¡£º£µ¨³«ËëÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤¬½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼£³¿Í¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢¡Ö£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡ß£Ó£Í£Â£Ã¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Çµ¯¤¤¿³Þ¤ê¤Ä»Ò¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Î¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤¤¤º¤ì¤âÎ´À¹¤ò¸Ø¤ë½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¿Íµ¤¤Ë¿å¤òº¹¤¹»öÂÖ¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¥´¥ë¥Õ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öµ¯¤¤¿¤³¤È¤¬¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íµ¤Áª¼ê¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ËÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸Å¹¾¤é¥×¥é¥Á¥ÊÀ¤Âå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¡ÊÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¡¢´ä°æÌÀ°¦¡õÀéÎç¡Ê¤È¤â¤Ë£È£ï£î£ä£á¡Ë¤ÎÁÐ»Ò»ÐËå¤é¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤¬ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ØàÎ®½Ðá¡£¤½¤ÎÍ½È÷·³¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢°ÂÅÄ¤Î¹ñÆâÀ¹¤ê¾å¤²Àë¸À¤ÏÍê¤â¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡£
¡¡£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ´Ø·¸¼Ô¤Ï¿´ÊÑ¤ï¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤í¤¦¡£