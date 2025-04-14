¡È1Æü2¿©¡É¤ÇÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¡© ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÄ«¿©¤Î½ÅÍ×À¡×¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡ª
¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê¡×¡ÊËè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55¡Ë¡£¡Ö³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ëè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¹Í¤¨¤è¤¦¡ª ¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¿©À¸³è¡×¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê ¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÀ¯¡¦¿©°é²Ý¤ÎÆ²ÏÆµÁ²»¡Ê¤É¤¦¤ï¤¡¦¤¢¤¤È¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡¢¿©°é¤Î½ÅÍ×À¤ÎÏÃ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡È±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¡É¤òÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡©
¿©°é¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¿©¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤È¡È¿©¡É¤òÁªÂò¤¹¤ëÎÏ¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢·òÁ´¤Ê¿©À¸³è¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤ò°é¤Æ¤ë¤â¤Î¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2005Ç¯¤Ë¿©°é´ðËÜË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿©°é¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢20¡Á30Âå¤Î¿Í¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿©¡¦¼çºÚ¡¦ÉûºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿©»ö¤ò1Æü2²ó°Ê¾å¤È¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¿©¡§ÊÆ¡¢¥Ñ¥ó¡¢ÌÍÎà¤Ê¤É¤Î¹òÊª¤ò¼çºàÎÁ¤È¤¹¤ëÎÁÍý¤Ç¡¢¼ç¤ËÃº¿å²½Êª¤Î¶¡µë¸»¡£
¼çºÚ¡§µû¡¢Æù¡¢Íñ¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ç¡¢¼ç¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¶¡µë¸»¡£
ÉûºÚ¡§ÌîºÚ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤¬¶¡µë¸»¡£
1Æü2²ó°Ê¾å¡¢¼ç¿©¡¦¼çºÚ¡¦ÉûºÚ¤Î3¤Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¡Ö¼ç¿©¡¦¼çºÚ¡¦ÉûºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿©»ö¤ò¤È¤ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬Ìó6³ä¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö¿©Èñ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤·¤¿¡£
»Å»ö¤ä²È»ö¡¢°é»ù¡¢ÊÙ¶¯¡¢¼ñÌ£¤Ê¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¦¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤20¡Á30Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿©»ö¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤äÈñÍÑ¤òºï¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤ò¤È¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©À¸³è¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿©»ö¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡È¿©¤Î³Ú¤·¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ²ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡È1Æü¤Ë²¿¤ò¤É¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦ÌÜ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©ºà¤ÎÁª¤ÓÊý¤äÄ´ÍýË¡¤ò¾¯¤·¹©É×¤·¤¿¤ê¡¢1Æü¤È¸ÂÄê¤»¤º¡¢¿ôÆü¤Î¤É¤³¤«¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ê¤¼¡ÖÄ«¿©¡×¤Ï¤È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¡©
¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²È·×¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤âÇÛÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤ä¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤¿©¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÈÄ«¿©¤Î½ÅÍ×À¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤ä±ÉÍÜÁÇÎÌ¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1Æü2¿©¤ÇÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ÂºÝ¡¢¤¢¤ëÄ´ºº¤òÍøÍÑ¤·¤Æ½¸·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬¡¢1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤ËÂç¤¤¯Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ²ÏÆ¤µ¤ó¡£
Ä«¿©¤òºî¤ë»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ä´Íý¤¤¤é¤º¤Î´ÊÃ±¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¤ÈµíÆý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿©»ö¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â¤«¤±¤º¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äÆüËÜ¿Í¤ËÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²È¤Ç¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¿¦¾ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤É¤ÎÃº¿å²½Êª¤ËÊÐ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÈÌîºÚ¥µ¥é¥À¡×¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤Ê¤É¡¢±ÉÍÜÁÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤ÆÍ¼¿©¤¬ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Í¼¿©¤òÍ¼Êý¤ÈÌë¤Î2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Í¼Êý¤Ë·Ú¤¯¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢µ¢Âð¸å¤Î¿©¤Ù²á¤®Í½ËÉ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÌîºÚ¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢2023Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬1Æü¤ËÀÝ¼è¤¹¤ëÌîºÚ¤ÎÎÌ¤¬Ê¿¶Ñ¤Ç250¥°¥é¥à¤¢¤Þ¤ê¤È¡¢¹ñ¤¬¼¨¤¹ÌÜÉ¸ÃÍ350¥°¥é¥à¤ò100¥°¥é¥à¤Û¤É²¼²ó¤ê¡¢Åý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤¿2001Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë20Âå¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÏÌîºÚ¤Î¹âÆ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ²ÏÆ¤µ¤ó¤Ï»ÔÈÎ¤ÎÎäÅàÌîºÚ¤âÁªÂò»è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÎäÅàÌîºÚ¤Ï¼ý³Ï¸å¤¹¤°¤ËµÞÂ®ÎäÅà¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÇäÉÊ¤ÎÌîºÚ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤·¤ÆÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¥Õ¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö¡×
¼ÂºÝ¤ËÎäÅàÊÝÂ¸¤ä¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡È¿©ÉÊ¥í¥¹¡É¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·×²èÅª¤Ë¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÌµÍ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¡¢´¥ÌÍ¡¢¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡¢ÉÊ¼Á¤¬Èæ³ÓÅªÎô²½¤·¤Ë¤¯¤¤¿©ÉÊ¤¬²È¤ËÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ü¸ÂÆâ¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï¡¢²ÈÄí¤ÇÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¤ò¸ø¶¦»ÜÀß¡¦´ë¶È¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»ý¤Á´ó¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¤ä¤³¤É¤â¿©Æ²¡¢À¸³èº¤µç¼Ô»Ù±çÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë³èÆ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ²ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï°ìÉô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â¡¢Å¹ÊÞÆâ¤Ë²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÃÖ¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÆ°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ó¼ý²ÄÇ½¤Ê¿©ÉÊ¤Ï¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¥í¥¹¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ÇCO2¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤ËÆ²ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃÏµå´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¸Â¤é¤º¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿©ÎÁÉÔÂ¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇÀ¶È¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ë¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¡¢¿©¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¿©À¸³è¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¤ò·ò¹¯¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¼¤Ò¡È¿©¡É¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤ÈÂ¼¾å¤¬º£²ó³Ø¤ó¤À¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¿©À¸³è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉü½¬¡£2¿Í¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ÅÀ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Â¼¾å¤ÏÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡ÈÍ¾¤Ã¤¿¤é¥Õ¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø¡É¤òµó¤²¡¢¡Ö´ÌµÍ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤¬Í¾¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤éÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¿ù±º¤¬µó¤²¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©À¸³è¤ò!!¡É¤È¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ë½ñ¤¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wakaisedai/balance.html¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
4·î13ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11383
Ä°¼è´ü¸Â 2025Ç¯4·î21Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/manabiyori/
4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¹Í¤¨¤è¤¦¡ª ¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¿©À¸³è¡×¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê ¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÀ¯¡¦¿©°é²Ý¤ÎÆ²ÏÆµÁ²»¡Ê¤É¤¦¤ï¤¡¦¤¢¤¤È¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡¢¿©°é¤Î½ÅÍ×À¤ÎÏÃ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Æ²ÏÆµÁ²»¤µ¤ó¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò
¢¡¡È±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¡É¤òÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡©
¿©°é¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¿©¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤È¡È¿©¡É¤òÁªÂò¤¹¤ëÎÏ¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢·òÁ´¤Ê¿©À¸³è¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤ò°é¤Æ¤ë¤â¤Î¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2005Ç¯¤Ë¿©°é´ðËÜË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿©°é¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢20¡Á30Âå¤Î¿Í¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿©¡¦¼çºÚ¡¦ÉûºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿©»ö¤ò1Æü2²ó°Ê¾å¤È¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¿©¡§ÊÆ¡¢¥Ñ¥ó¡¢ÌÍÎà¤Ê¤É¤Î¹òÊª¤ò¼çºàÎÁ¤È¤¹¤ëÎÁÍý¤Ç¡¢¼ç¤ËÃº¿å²½Êª¤Î¶¡µë¸»¡£
¼çºÚ¡§µû¡¢Æù¡¢Íñ¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ç¡¢¼ç¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¶¡µë¸»¡£
ÉûºÚ¡§ÌîºÚ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤¬¶¡µë¸»¡£
1Æü2²ó°Ê¾å¡¢¼ç¿©¡¦¼çºÚ¡¦ÉûºÚ¤Î3¤Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¡Ö¼ç¿©¡¦¼çºÚ¡¦ÉûºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿©»ö¤ò¤È¤ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬Ìó6³ä¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö¿©Èñ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤·¤¿¡£
»Å»ö¤ä²È»ö¡¢°é»ù¡¢ÊÙ¶¯¡¢¼ñÌ£¤Ê¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¦¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤20¡Á30Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿©»ö¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤äÈñÍÑ¤òºï¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤ò¤È¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©À¸³è¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿©»ö¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡È¿©¤Î³Ú¤·¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ²ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡È1Æü¤Ë²¿¤ò¤É¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦ÌÜ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©ºà¤ÎÁª¤ÓÊý¤äÄ´ÍýË¡¤ò¾¯¤·¹©É×¤·¤¿¤ê¡¢1Æü¤È¸ÂÄê¤»¤º¡¢¿ôÆü¤Î¤É¤³¤«¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ê¤¼¡ÖÄ«¿©¡×¤Ï¤È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¡©
¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²È·×¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤âÇÛÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤ä¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤¿©¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÈÄ«¿©¤Î½ÅÍ×À¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤ä±ÉÍÜÁÇÎÌ¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1Æü2¿©¤ÇÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ÂºÝ¡¢¤¢¤ëÄ´ºº¤òÍøÍÑ¤·¤Æ½¸·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬¡¢1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤ËÂç¤¤¯Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ²ÏÆ¤µ¤ó¡£
Ä«¿©¤òºî¤ë»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ä´Íý¤¤¤é¤º¤Î´ÊÃ±¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¤ÈµíÆý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿©»ö¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â¤«¤±¤º¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äÆüËÜ¿Í¤ËÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²È¤Ç¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¿¦¾ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤É¤ÎÃº¿å²½Êª¤ËÊÐ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÈÌîºÚ¥µ¥é¥À¡×¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤Ê¤É¡¢±ÉÍÜÁÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤ÆÍ¼¿©¤¬ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Í¼¿©¤òÍ¼Êý¤ÈÌë¤Î2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Í¼Êý¤Ë·Ú¤¯¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢µ¢Âð¸å¤Î¿©¤Ù²á¤®Í½ËÉ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÌîºÚ¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢2023Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬1Æü¤ËÀÝ¼è¤¹¤ëÌîºÚ¤ÎÎÌ¤¬Ê¿¶Ñ¤Ç250¥°¥é¥à¤¢¤Þ¤ê¤È¡¢¹ñ¤¬¼¨¤¹ÌÜÉ¸ÃÍ350¥°¥é¥à¤ò100¥°¥é¥à¤Û¤É²¼²ó¤ê¡¢Åý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤¿2001Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë20Âå¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÏÌîºÚ¤Î¹âÆ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ²ÏÆ¤µ¤ó¤Ï»ÔÈÎ¤ÎÎäÅàÌîºÚ¤âÁªÂò»è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÎäÅàÌîºÚ¤Ï¼ý³Ï¸å¤¹¤°¤ËµÞÂ®ÎäÅà¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÇäÉÊ¤ÎÌîºÚ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤·¤ÆÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¥Õ¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö¡×
¼ÂºÝ¤ËÎäÅàÊÝÂ¸¤ä¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡È¿©ÉÊ¥í¥¹¡É¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·×²èÅª¤Ë¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÌµÍ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¡¢´¥ÌÍ¡¢¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡¢ÉÊ¼Á¤¬Èæ³ÓÅªÎô²½¤·¤Ë¤¯¤¤¿©ÉÊ¤¬²È¤ËÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ü¸ÂÆâ¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï¡¢²ÈÄí¤ÇÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¤ò¸ø¶¦»ÜÀß¡¦´ë¶È¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»ý¤Á´ó¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¤ä¤³¤É¤â¿©Æ²¡¢À¸³èº¤µç¼Ô»Ù±çÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë³èÆ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ²ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï°ìÉô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â¡¢Å¹ÊÞÆâ¤Ë²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÃÖ¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÆ°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ó¼ý²ÄÇ½¤Ê¿©ÉÊ¤Ï¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¥í¥¹¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ÇCO2¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤ËÆ²ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃÏµå´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¸Â¤é¤º¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿©ÎÁÉÔÂ¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇÀ¶È¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ë¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¡¢¿©¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¿©À¸³è¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¤ò·ò¹¯¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¼¤Ò¡È¿©¡É¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤ÈÂ¼¾å¤¬º£²ó³Ø¤ó¤À¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¿©À¸³è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉü½¬¡£2¿Í¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ÅÀ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Â¼¾å¤ÏÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡ÈÍ¾¤Ã¤¿¤é¥Õ¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø¡É¤òµó¤²¡¢¡Ö´ÌµÍ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤¬Í¾¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤éÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¿ù±º¤¬µó¤²¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©À¸³è¤ò!!¡É¤È¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ë½ñ¤¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wakaisedai/balance.html¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò
----------------------------------------------------
4·î13ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11383
Ä°¼è´ü¸Â 2025Ç¯4·î21Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/manabiyori/