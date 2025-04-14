韓国の主な週間日程（１４〜２０日）
◇１４日（月）
▲閣議（１０：００）
▲内乱首謀罪で起訴された尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の初公判（１０：００、ソウル中央地裁）
▲国会の対政府質疑１日目（１４：００）
▲旧与党「国民の力」、大統領選の候補者登録開始（〜１５日）
◇１５日（火）
▲国会の対政府質疑２日目（１４：００）
◇１６日（水）
▲国会の対政府質疑３日目（１４：００）
◇１７日（木）
▲韓国中央銀行、政策金利を決める金融通貨委員会（９：００）
▲国会本会議（１４：００）
▲文在寅（ムン・ジェイン）元大統領の娘のダヘ氏、道路交通法・公衆衛生管理法違反事件の一審判決公判（１１：００、ソウル西部地裁）
◇１８日（金）
▲特になし
◇１９日（土）
▲第６５回４・１９革命（四月革命）記念式典（１１：００、ソウル・国立４・１９民主墓地）
◇２０日（日）
▲特になし
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
▲閣議（１０：００）
▲内乱首謀罪で起訴された尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の初公判（１０：００、ソウル中央地裁）
▲国会の対政府質疑１日目（１４：００）
▲旧与党「国民の力」、大統領選の候補者登録開始（〜１５日）
◇１５日（火）
▲国会の対政府質疑２日目（１４：００）
◇１６日（水）
▲国会の対政府質疑３日目（１４：００）
◇１７日（木）
▲韓国中央銀行、政策金利を決める金融通貨委員会（９：００）
▲文在寅（ムン・ジェイン）元大統領の娘のダヘ氏、道路交通法・公衆衛生管理法違反事件の一審判決公判（１１：００、ソウル西部地裁）
◇１８日（金）
▲特になし
◇１９日（土）
▲第６５回４・１９革命（四月革命）記念式典（１１：００、ソウル・国立４・１９民主墓地）
◇２０日（日）
▲特になし
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