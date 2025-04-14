◇１４日（月）

▲閣議（１０：００）

▲内乱首謀罪で起訴された尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の初公判（１０：００、ソウル中央地裁）

▲国会の対政府質疑１日目（１４：００）

▲旧与党「国民の力」、大統領選の候補者登録開始（〜１５日）

◇１５日（火）

▲国会の対政府質疑２日目（１４：００）

◇１６日（水）

▲国会の対政府質疑３日目（１４：００）

◇１７日（木）

▲韓国中央銀行、政策金利を決める金融通貨委員会（９：００）

▲国会本会議（１４：００）

▲文在寅（ムン・ジェイン）元大統領の娘のダヘ氏、道路交通法・公衆衛生管理法違反事件の一審判決公判（１１：００、ソウル西部地裁）

◇１８日（金）

▲特になし

◇１９日（土）

▲第６５回４・１９革命（四月革命）記念式典（１１：００、ソウル・国立４・１９民主墓地）

◇２０日（日）

▲特になし
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