MATSURI¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç6·î¤«¤é½é¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤òÊó¹ð¡¡ÅÏÊÕ¿¿¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¾¼ÏÂ¤Î²ÎÍØ¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë²Î¤¦ÃËÀ6¿ÍÁÈ¡ÖMATSURI¡×¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ëÃæÌÜ¹õ¡×¤äÀ¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤Î¡ÖYOUNG¡¡MAN¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¡¢¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤Ç·×Ìó750¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ç¤Ï6·î¤«¤é4ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë½é¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤òÊó¹ð¡£
¡¡ÅÏÊÕ¿¿¡Ê38¡Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¡×¡¢¶¶ÄÞ·òÆó¡Ê32¡Ë¤Ï¡Öµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆMATSURI¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£