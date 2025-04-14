¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡Âè1Q¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡ª¤¤¤¤Ê¤ê3P¡õ¥¢¥·¥¹¥È·è¤á¤¿¡¡º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï
¡¡¡þNBA¡¡¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¡¼¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯4·î13Æü¡¡¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Ë
¡¡NBA¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê23¡Ë¤¬¡¢º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£Âè1Q¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡²¼ÉôÁÈ¿¥¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÂ¼¡£10Æü¡ÊÆ±11Æü¡ËËÜµòÃÏ¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤ÎÂè4Q¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤ÎNBA¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¾¥«¥ó¥Õ¥¡¥ó¥ì¥ó¥¹¤Î¥È¥Ã¥×6¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¤Ê¤É¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè1Q¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£»Ä¤ê7Ê¬42ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£»Ä¤ê4Ê¬15ÉÃ¤Ç3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤·¤Æ½é¥¢¥·¥¹¥È¡£»Ä¤ê3Ê¬39ÉÃ¤Ë¤Ï±¦¥³¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¶á¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤Æ½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê2Ê¬3ÉÃ¤ËºÆ¤Ó3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê1Ê¬3ÉÃ¤Çº¸¥¦¥¤¥ó¥°ÉÕ¶á¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£