±ºÏÂ¡¡Å¨ÃÏ½é¾¡Íø¡¡¥¢¥¦¥§¡¼°·¤¤¤Î¹ñÎ©¤â¡¢¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¡Ö¥Û¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè10Àá¡¡±ºÏÂ2¡Ý0Ä®ÅÄ¡Ê2025Ç¯4·î13Æü¡¡¹ñÎ©¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±ºÏÂ¤ÏÄ®ÅÄ¤Ë2¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢º£µ¨¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Ï7ÀïÌÜ¤Ç½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£Á°È¾15Ê¬¤ËDF¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥ó¡Ê30¡Ë¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾38Ê¬¤ËFW¾¾ÈøÍ¤²ð¡Ê27¡Ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£3¾¡4Ê¬¤±3ÇÔ¤È¤·¤Æ»ÃÄê10°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£Ä®ÅÄ¤Ï7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤Ç»ÃÄê7°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¡£¿·³ã¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍFC¤È0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼°·¤¤¤Î¹ñÎ©¤Ç¡¢±ºÏÂ¤¬´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°È¾15Ê¬¤Ë¥·¥ç¡¼¥ÈCK¤ò¼õ¤±¤¿MF¥µ¥ô¥£¥ª¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥ó¤¬º¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¡£Á°È¾38Ê¬¤Ë¤ÏGKÀ¾Àî¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤òMFÅÏÊÕ¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤À¾¾Èø¤¬º¸Â¤Ç·è¤á¤¿¡£Áê¼ê¤Î¤ª³ô¤òÃ¥¤¦¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÈÂ®¹¶¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¡£¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×¤È²ñ¾ì¤òËä¤á¤¿ÀÖ¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿3ÆÀÅÀ¤ÎFW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¡£º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ËÜ¿¦¤Î¾¾Èø¤¬º£µ¨½é¤á¤Æ1¥È¥Ã¥×¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¼éÈ÷¤Çº£µ¨½é¤Î2ÅÀº¹¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡Ö¤½¤ì¤¬ËÍ¤¬1¥È¥Ã¥×¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡Ú¹ñÎ©¤Ç¹õÀ±¡Ä7°ÌÅ¾Íî¡Û
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¡¢Ìó4Ëü4000¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¹ñÎ©¤Ç7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢Á°Àá¼ó°Ì¤«¤é7°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£¼«Ëý¤Î¼éÈ÷¿Ø¤¬º£µ¨½é¤Î2ÀïÏ¢Â³Ê£¿ô¼ºÅÀ¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¹¶·â¿Ø¤Ç¤Ï¡¢FWÁêÇÏ¤¬¸·¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë2ËçÍè¤ÆÂÐºö¤µ¤ì¤¿¡£Êø¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£¾å°Ì¤Ïº®Àï¾õÂÖ¡£¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥®¥¢¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£