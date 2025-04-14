¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¡¦Æ£ÇÈ¡¡57¥¥íµéÅ¾¸þ½éÀï¤Ç°µÅÝ141Ï¢¾¡¡¡2Ç¯Ï¢Â³U20¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤â1¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç°µ¾¡
¡¡¡þ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯4·î13Æü¡¡ÅìµþÉðÆ»´Û¡Ë
¡¡U23¤ÎÉô57¥¥íµé¤Ç¡¢³¬µéÊÑ¹¹¸å¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ53¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÆ£ÇÈ¼ëÍý¡Ê21¡áÆüÂÎÂç¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£4¥¥í½Å¤¤³¬µé¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢Ãæ2¤À¤Ã¤¿17Ç¯¤«¤é¤Î¸ø¼°ÀïÏ¢¾¡¤Ï141¤Ë¿¤Ó¤¿¡£10·î¤Ë¥»¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Î¥Ó¥µ¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU23À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Ë¤âÆâÄê¡£28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î2Ï¢ÇÆ¡õ2³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø¡¢Àä¹¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Æ±62¥¥íµé¤Ç¤Ï¸µÌÚºéÎÉ¡Ê23¡á°é±ÑÂç½õ¼ê¡Ë¤â¸ÞÎØ°ÊÍè¤ÎÉüµ¢Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡³¬µéÊÑ¹¹¸å¤Î½éÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤Ï¸ÞÎØ°ÊÍè8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¡Ä¡£Íî¤È¤··ê¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¤ÊÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¤ÆÛ¹Í«¡Ê¤¤æ¤¦¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ÌçÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÀï¤Î½à·è¾¡¤Ï¤ï¤º¤«1Ê¬48ÉÃ¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡ÊVSU¡Ë¾¡¤Á¡£·è¾¡¤Ç¤âÂè1¥Ô¥ê¥ª¥É¤À¤±¤Ç2Ç¯Ï¢Â³U20¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤òÂà¤±¡Ö¡Ê57¥¥íµé¤Î¡Ë¥Ñ¥ï¡¼¤À¤Ã¤¿¤êÄ´À°ÊýË¡¤ò³Î¤«¤á¤ë¡¢¤¤¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µæ¶Ë¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö53¥¥íµé¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¡×¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òºÇÂç¤ÎÉð´ï¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¹¶·â¤òÉõ°õ¤·¡¢ÁÈ¤ß¼ê¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ57¥¥íµé¤Î´¶³Ð¤òÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¡£2Àï·×5Ê¬Â¤é¤º¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÆÀ¤ëÊª¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡³¬µéÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢4·î¤«¤é¤Ï¸µÃË»Ò65¥¥íµéÁ´ÆüËÜ²¦¼Ô¤Î»³¸ý³¤µ±¤µ¤ó¤¬ÀìÂ°Îý½¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â»³¸ý¤µ¤ó¤òÁê¼ê¤ËÄ¾Á°Îý½¬¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¥Á¡¼¥à¼ëÍý¡É¤Ç¼¡¤Ï6·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´Áª¼ê¸¢¡ÊÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¤ËÄ©¤à¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤ë¤¬¡Ö¿´µ¡°ìÅ¾¡¢Ä©Àï¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤´¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÎÂÎ½Å¤Ï60¥¥í¤Û¤É¡£2¥«·î¸å¤Þ¤Ç¡ÖÁý¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ð¤«¤ê¤Ï½Ë¾¡¥à¡¼¥É¡£¡Ö¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¹Åç¾Æ¤¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Æ£ÇÈ¡£³¬µéÊÑ¹¹¤Î²¸·Ã¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ê°¤Éô¡¡Îá¡Ë