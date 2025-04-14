TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹­Åç¸©ÉÜÃæÄ®¤Î¿¹ÎÓ¸ø±à¤Ç¡¢·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¹­Åç¸©·Ù¤Ï»¦¿Í¤ÈÃÇÄê¤·¡¢ÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤Ï¡¢¹­Åç¸©ÉÜÃæÄ®¤Î¿åÊ¬¶®¿¹ÎÓ¸ø±à¤Ç¤¹¡£¤ª¤È¤È¤¤¤ÎÌë¡¢¸ø±à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¡Ö¡Ø½õ¤±¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢´ÉÍý»öÌ³½ê¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ÇÀ®¿Í¤ÎÃËÀ­¤¬·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¦¤ÄÉú¤»¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ìÉÕ¶á¤Î½»Ì±
¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡£Êâ¤¤¤Æ¾å¤¬¤ë¿Í¤Ï°Å¤¯¤Ê¤ë¤È¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡×

¹­Åç¸©·Ù¤ÏÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢ÃËÀ­¤Î¿È¸µ¤ä»à°ø¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÈ¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÉÜÃæÄ®¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢Ä®ÆâÁ´¤Æ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»7¹»¤ò¡ÖÎ×»þµÙ¹»¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£