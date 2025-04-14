¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡²Î¼ê¤ÎGACKT¡Ê51¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£

¡¡ÁíÀª70¿Í°Ê¾å¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¥Ð¥ó¥É¤¬²¾ÌÌ¤È¥Þ¥ó¥È¤òÁõÃå¤·¡¢Î©¤Ã¤Æ±éÁÕ¤¹¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£ÃëÌë2¸ø±é¤Ç·×3600¿Í¤ò¥í¥Ã¥¯¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿À¤³¦¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡½é¤Î»î¤ß¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ³ÆÃÏ¡¢À¤³¦¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ç¤­¤¿¤é¡×¤ÈÌ´¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï10Ç¯¡¢²¿¤¬»Ä¤»¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£