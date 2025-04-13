»öÌ³½êÆÈÎ©È¯É½¡¢¾ðÇ®ÂçÎ¦½Ð±é35ºÐ½÷Í¥¤Î¿·Ä´¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¹¥¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤¥¤¥¤¡¤¡¡×
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á
¡¡»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó(35)=Ä¹ºê¸©ÅìÈàµÏÄ®½Ð¿È=¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¿·Ä´¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#¿·¤·¤¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²èÁü¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ø»Ò¤Î¾å¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¹¤²¤ë1Ëç¡£¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ë¥á¥¬¥Í¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥º¥Ü¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ç±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¹¥¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤¥¤¥¤¡¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãç¤Ï11Æü¤ËÄ¹Ç¯½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó½ªÎ»¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£12Æü¤Ë¤ÏËèÆüÊüÁ÷¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£